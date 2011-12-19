پنج تصفیه خانه فاضلاب در خوزستان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی با رئیس گروه دوستی ایران و چین و نماینده شرکت چینی برنده مناقصه احداث پنح تصفیه خانه در شهرهای جنوبی استان خوزستان هدف از برگزاری این دیدار را توسعه همکاریها و تعامل و همکاری به منظور تسریع درآغاز احداث تصفیه خانه های فاضلاب در خوزستان عنوان و پیشنهاد کرد: با توجه به فراهم بودن بسترهای کاری بتوانیم زودتر از زمان تعیین شده عملیات اجرایی را آغاز کنیم.

محسن پویا برآورد حجم سرمایه گذاری برای احداث پنج تصفیه خانه را 46 میلیون یورو عنوان کرد و افزود: این شرکت چینی تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، بندرامام (ره)و بندر ماهشهر را اجرا می کند.



وی عنوان کرد: 85 درصد هزینه این پروژه از منابع ارزی و 15 درصددیگر نیز به صورت ریالی تامین می شود.



رئیس هیئت مدیره آبفای استان گفت: به منظور حفاظت از منابع آبی، رعایت شاخصهای زیست محیطی و دفع بهداشتی فاضلاب عملیات اجرائی طرح تصفیه خانه های فاضلاب در دستور کار شرکت قرار گرفت و به مناقصه بین المللی گذاشته شد و با وجود تحریمهای بین المللی، مناقصه بزرگ 10 شهر خوزستان دو مرحله تنظیم شد.



وی تصریح کرد: ستاد راهبردی خوزستان مجوز احداث 10 تصفیه خانه فاضلاب را با استفاده از فاینانس داخلی و خارجی دریافت کرده است که از این تعداد پنج تصفیه‌خانه فاضلاب به مناقصه بین المللی رفته و پنج تصفیه خانه شهرهای شوش، اندیمشک، بهبهان، بستان و ایذه نیز به صورت بین‌المللی به مناقصه گذاشته شده اند که در آینده ای نزدیک برنده مناقصه آنها نیز اعلام خواهد شد.



اجرای پروژه های فاضلاب با سرمایه گذاری بخش خصوصی و فاینانس یکی از اقدامات جدید و موثر شرکت آبفای در استان است که ضریب نفوذ فاضلاب خانگی و شاخصهای بهداشتی را به میزان قابل توجهی در استان افزایش خواهد داد.