چهارمحال و بختیاری یک سینمای فعال دارد/ سفر به اصفهان برای دیدن فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتقای سطح کیفی آثار سینمایی تاثیر بسزایی در رشد ابعاد فکری، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی و تجاری جامعه خواهد گذاشت.
ابعاد تاثیرگذاری سینما و دیگر تولیدات تصویری به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و نقش آنها در ترویج افکار، رفتار، ارزش ها و باورها در بین مخاطبان را می توان به نوعی با تعداد مخاطبان آن ارزیابی کرد.
سینما رفتن به علتهای مختلفی در بین افراد جامعه کم رنگ شده ودر واقع لذت دیدن، خندیدن و گریستن جمعی را در سینما فراموش شده است.
فیلم های سینمایی مطرح زیادی در یک زمان خاص برروی پرده سینما های کشور می آید این در حالی است مردم چهار محال و بختیاری به خاطر کمبود سالن نمایش مجبور به تماشای فیلمی هستند که توسط مسئولان مربوطه بر روی پرده سینما بهمن شهرکرد اکران می شود.
مردم سلیقه های متفاوتی در دیدن فیلمهای سینمایی دارند و بسیاری از مردم چهارمحال و بختیاری نمی توانند فیلمهای مورد نظر خود را ببینند.
سفر به اصفهان برای دیدن فیلم
دختر نوجوانی که ازعلاقه مندان فیلمهای سینمایی ایرانی در این استان است در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار داشت: درتلویزیون فیلمهای سینمایی زیادی در یک زمان خاص تبلیغ می شود که شاید مهمترین آن بر روی پرده سینما شهرکرد اکران شود.
وی افزود: هنگامی که یک فیلم بر روی پرده سینما شهرکرد قرار می گیرد مردم این شهرستان دیگرنمی توانند بقیه فیلم هایی که همزمان با آن فیلم بر روی سینما های دیگر کشور اکران می شود را ببنند.
این دختر نوجوان گفت: ما باید برای دیدن فیلمهای مورد علاقه خود در این استان در صورت عدم اکران در تنها سینمای شهرکرد در انتظارلوح فشرده آن باشیم یا به استان اصفهان سفر کنیم و فیلم مورد نطر خود را در سینماهای اصفهان ببینیم.
وی گفت: من تبلیغ فیلمی را در تلویزیون دیدم که متاسفانه در سینما شهرکرد اکران نشد و من به خاطر دیدن این فیلم خانواده ام را مجبور کردم به اصفهان سفر کنیم و فیلم را تماشا کردیم.مدیر سینما بهمن شهرکرد در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار داشت: استقبال از سینما در سالجاری نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است.
وی با اشاره به اینکه استقبال مردم این استان بیشتر از فیلمهای طنز اس،ت بیان داشت: در حال حاضر ظرفیت سینما بهمن شهرکرد 500 نفر است.
مدیر سینما بهمن شهرکرد با اشاره به اینکه عمده مشکل سینما بهمن شهرکرد یک سالنه بودن است، اذعان داشت: به دلیل یک سالنه بودن سینما بهمن شهرکرد اکران تعدادی از فیلم های مطرح سینمایی در این استان صورت نمی گیرد.
حسن زاده یاد آورشد: در حال حاضر به دلیل اینکه بتوانیم تمامی فیلمها را در سینما شهرکرد اکران داشته باشیم به صورت سانسی فیلمهای سینمایی را اکران می کنیم.
مدیر سینما بهمن شهرکرد بیان داشت: در زمان صبح فیلم سینمایی "کودک تپلی" در حال اکران است و در زمان بعد ازظهر "سفر به جاده ابرایشم" که یک فیلم تاریخی است اکران می شود.
حسن زاده با اشاره به استاندارد داشتن سینما در یک منطقه بیان داشت: برای هر 200 هزار نفر در یک منطقه یک سینما استاندارد است.
وی با بیان اینکه با همکاری مسئولان و مدیران اجرایی استان می توان گامهای مهمی در بخش سینما و فرهنگ سینمایی برداشت بیان داشت: نگاهها نسبت به سینما باید در سطح استان عوض شود و این امر همکاری تمامی دستگاه های اجرایی را در این استان می طلبد.
مدیر سینما بهمن شهرکرد با اشاره به اینکه از دیگر مشکلات سینما بهمن شهرکرد نداشتن جایگاه تبلیغاتی در سطح شهر شهرکرد است، بیان داشت: با حمایتهای حوزه هنری این استان است که سینما بهمن شهرکرد پابرجاست و به مردم ارائه خدمت فرهنگی می کند.
شیروانی با بیان اینکه استان چهار محال و بختیاری تنها یک سینما فعال با گنجایش 500 نفر را داراست، یادآور شد: این سینما بازسازی شده و در حال حاضر یکی از سینماهای برتر کشوری است که در قلب شهرکرد قرار گرفته و تمامی اهالی فیلم های روز کشور با توجه به امکانات ازاین سینما استقبال خوبی دارند.
وی با اشاره به اینکه دیدن فیلم به همراه خانواده در سینما در ساختار خانواده تاثیر گذاراست، اذعان داشت: پیامهای اخلاقی و اجتماعی فیلم های سینمایی و تصویری بیشتر از هزران کتاب و ... است.
شیروانی با اشاره به اینکه با کمک مسئولان استانی و موسسه سینمایی کشور باید پروژه های بزرگی در حوزه سینما در این استان صورت گیرد، بیان داشت: برای پروژه پردیس سینمایی فجر شهرکرد به دنبال جذب اعتبار هستیم و با نظر مساعد مدیران استانی یک مجموعه فرهنگی قابل قبولی را در استان داشته باشیم.
شیروانی با اشاره به اینکه فرهنگ باید در دل شهر باشد، بیان داشت: فرهنگ را باید به اهالی فرهنگ و کسانی که فرهنگ را درک کنند بسپاریم.
حجت الله شیروانی با اشاره به اینکه سینما نیاز غیر قابل انقضا هر جامعه می تواند، باشد اذعان داشت: با ظهور سینماهای خانگی می توان این موضوع را دریافت که انسانها به سینما نیاز دارند.
گزارش: زهرا مرادی
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