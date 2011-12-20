چهارمحال و بختیاری یک سینمای فعال دارد/ سفر به اصفهان برای دیدن فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتقای سطح کیفی آثار سینمایی تاثیر بسزایی در رشد ابعاد فکری، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی و تجاری جامعه خواهد گذاشت.

ابعاد تاثیرگذاری سینما و دیگر تولیدات تصویری به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و نقش آنها در ترویج افکار، رفتار، ارزش ها و باورها در بین مخاطبان را می توان به نوعی با تعداد مخاطبان آن ارزیابی کرد.

سینما رفتن به علتهای مختلفی در بین افراد جامعه کم رنگ شده ودر واقع لذت دیدن، خندیدن و گریستن جمعی را در سینما فراموش شده است.

فیلم های سینمایی مطرح زیادی در یک زمان خاص برروی پرده سینما های کشور می آید این در حالی است مردم چهار محال و بختیاری به خاطر کمبود سالن نمایش مجبور به تماشای فیلمی هستند که توسط مسئولان مربوطه بر روی پرده سینما بهمن شهرکرد اکران می شود.

مردم سلیقه های متفاوتی در دیدن فیلمهای سینمایی دارند و بسیاری از مردم چهارمحال و بختیاری نمی توانند فیلمهای مورد نظر خود را ببینند.

سفر به اصفهان برای دیدن فیلم

دختر نوجوانی که ازعلاقه مندان فیلمهای سینمایی ایرانی در این استان است در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار داشت: درتلویزیون فیلمهای سینمایی زیادی در یک زمان خاص تبلیغ می شود که شاید مهمترین آن بر روی پرده سینما شهرکرد اکران شود.

وی افزود: هنگامی که یک فیلم بر روی پرده سینما شهرکرد قرار می گیرد مردم این شهرستان دیگرنمی توانند بقیه فیلم هایی که همزمان با آن فیلم بر روی سینما های دیگر کشور اکران می شود را ببنند.

این دختر نوجوان گفت: ما باید برای دیدن فیلمهای مورد علاقه خود در این استان در صورت عدم اکران در تنها سینمای شهرکرد در انتظارلوح فشرده آن باشیم یا به استان اصفهان سفر کنیم و فیلم مورد نطر خود را در سینماهای اصفهان ببینیم.

وی گفت: من تبلیغ فیلمی را در تلویزیون دیدم که متاسفانه در سینما شهرکرد اکران نشد و من به خاطر دیدن این فیلم خانواده ام را مجبور کردم به اصفهان سفر کنیم و فیلم را تماشا کردیم.مدیر سینما بهمن شهرکرد در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار داشت: استقبال از سینما در سالجاری نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است.

مهدی حسن زاده با بیان اینکه استقبال از سینما بستگی به ایام سال و اکران فیلم در این استان دارد افزود: در فصل پاییز و زمستان و زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه های استان استقبال از سینما در این استان بیشتر می شود.

علاقه مردم چهار محال و بختیاری به فیلم های طنز



وی با اشاره به اینکه استقبال مردم این استان بیشتر از فیلمهای طنز اس،ت بیان داشت: در حال حاضر ظرفیت سینما بهمن شهرکرد 500 نفر است.



مدیر سینما بهمن شهرکرد با اشاره به اینکه عمده مشکل سینما بهمن شهرکرد یک سالنه بودن است، اذعان داشت: به دلیل یک سالنه بودن سینما بهمن شهرکرد اکران تعدادی از فیلم های مطرح سینمایی در این استان صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به اینکه این استان تنها یک سالن سینما دارد گفت: در کشور در یک زمان تعداد زیادی فیلمهای سینمایی روی پرده سینما ها قرار می گیرد که ما به خاطر داشتن تنها یک سالن یکی از مهمترین این فیلمها را اکران می کنیم.



حسن زاده یاد آورشد: در حال حاضر به دلیل اینکه بتوانیم تمامی فیلمها را در سینما شهرکرد اکران داشته باشیم به صورت سانسی فیلمهای سینمایی را اکران می کنیم.

وی گفت: در صبح سه سانس و دربعد از ظهر نیز سه سانس فیلم در سینما بهمن شهرکرد اکران می شود.



مدیر سینما بهمن شهرکرد بیان داشت: در زمان صبح فیلم سینمایی "کودک تپلی" در حال اکران است و در زمان بعد ازظهر "سفر به جاده ابرایشم" که یک فیلم تاریخی است اکران می شود.



حسن زاده با اشاره به استاندارد داشتن سینما در یک منطقه بیان داشت: برای هر 200 هزار نفر در یک منطقه یک سینما استاندارد است.

چهارمحال و بختیاری تنها یک سینما فعال دارد

وی تصریح کرد: در این استان حداقل با توجه به استاندارد باید پنج سینما فعال باشد که این در حالی است که در این استان تنها یک سینما فعال وجود دارد.



وی با بیان اینکه با همکاری مسئولان و مدیران اجرایی استان می توان گامهای مهمی در بخش سینما و فرهنگ سینمایی برداشت بیان داشت: نگاهها نسبت به سینما باید در سطح استان عوض شود و این امر همکاری تمامی دستگاه های اجرایی را در این استان می طلبد.

سینما بهمن شهرکرد با حمایتهای حوزه هنری پابرجاست



مدیر سینما بهمن شهرکرد با اشاره به اینکه از دیگر مشکلات سینما بهمن شهرکرد نداشتن جایگاه تبلیغاتی در سطح شهر شهرکرد است، بیان داشت: با حمایتهای حوزه هنری این استان است که سینما بهمن شهرکرد پابرجاست و به مردم ارائه خدمت فرهنگی می کند.



رئیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبر نگار مهر با اشاره به اینکه بیش از 60 درصد سینماهای کشور تحت نظر حوزه هنری است، اظهار داشت: فیلمهایی که در سینماهای کشور اکران می شود جنبه های اجتماعی بیشتری را به مخاطبان انعکاس می دهد.

حجت الله شیروانی با اشاره به اینکه فیلمهای سینمایی تنها یک فیلم نیستند بلکه کتابهای اجتماعی و فرهنگی تصویری جامعه ایران هستند، بیان داشت: سینما هیچگونه تاریخ انقضایی ندارد.



شیروانی با اشاره به اینکه در حال حاضر در شهرها و استانهای بزرگ شاهد مجتمع های پردیس هستیم، اذعان داشت: مجتمع های فرهنگی پردیس به صورت چند سالنه هستند که عمده فعالیت آنها در بخش سینما است.





وی بیان داشت: مجتمع های فرهنگی پردیس به دلیل داشتن سالن های بیشتر تنوع فیلم های سینمایی بیشتر را دارند و مخاطب از بین فیلم های متنوع یک فیلم را برای دیدن در سینما انتخاب می کند.



وی با بیان اینکه سینما یک فعالیت فرهنگی ارزشمند است بیان داشت: شهر یا استانی که دارای سینماست نشان از این دارد که یک شهر کامل، مدرن و فرهنگی است.



شیروانی با بیان اینکه استان چهار محال و بختیاری تنها یک سینما فعال با گنجایش 500 نفر را داراست، یادآور شد: این سینما بازسازی شده و در حال حاضر یکی از سینماهای برتر کشوری است که در قلب شهرکرد قرار گرفته و تمامی اهالی فیلم های روز کشور با توجه به امکانات ازاین سینما استقبال خوبی دارند.

دانشجویان بیشترین استقبال کنندگان سینما در شهرکرد



وی با اشاره به اینکه اغلب استقبال کنندگان از سیمنا بهمن شهرکرد مردم عامه و دانشجویان هستند، بیان داشت: برای اینکه استاندارد ملی در زمینه سینما در این استان صورت گیرد باید در خانواده ها معقوله فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد.



وی با اشاره به اینکه برخی از مسئولان ومدیران فرهنگی این استان از داشتن سینما فعال و برتر کشوری در این استان خبر نداشته اند و این جای تاسف است که مدیران و مسئولان فرهنگی از داشتن یک سینما برتر در این استان خبر نداشته باشند، بیان داشت: انتظار از مسئولان و مدیران فرهنگی در این استان بیشتر از مردم عامه و خانواده هاست.



رئیس حوزه هنری استان چهار محال و بختیاری با تاکید براینکه سینما بهمن شهرکرد تنها سینما فعال استان است، تصریح کرد: شهرستانهای مختلف دارای استقبال کنندگان حرفه ای و غیر حرفه ای مشتاق سینما هستند و با توجه شرایط شهرستانهای باید سینماهای کوچک 70 الی 100 نفری در شهرستان و شهرهای این استان راه اندازی شود.

وجود سینما برای هر شهرضروری است





حجت الله شیروانی بیان داشت: مهمترین نکته این است که سینما برای یک شهر لازم و رفتن خانواده به سینما و دیدن فیلم همراه با خانواده لازم و ضروری است.



وی با اشاره به اینکه دیدن فیلم به همراه خانواده در سینما در ساختار خانواده تاثیر گذاراست، اذعان داشت: پیامهای اخلاقی و اجتماعی فیلم های سینمایی و تصویری بیشتر از هزران کتاب و ... است.



شیروانی با اشاره به اینکه با کمک مسئولان استانی و موسسه سینمایی کشور باید پروژه های بزرگی در حوزه سینما در این استان صورت گیرد، بیان داشت: برای پروژه پردیس سینمایی فجر شهرکرد به دنبال جذب اعتبار هستیم و با نظر مساعد مدیران استانی یک مجموعه فرهنگی قابل قبولی را در استان داشته باشیم.

رئیس حوزه هنری استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه در حال حاضر فرهنگ این استان در مجتمع های تجاری شکل می گیرد و هر روز بیش از بیش شاهد مدگرایی در بین جوانان این استان هسیتم، یاد آور شد: وجود یک مجتمع بزرگ با کارکرد فرهنگی موجب می شود که جوانان بیشتر با فرهنگ ایرانی پیوند داشته باشند.



شیروانی باتاکید بر اینکه مجتمع های فرهنگی باید جوانان جذب کنند بیان داشت: پردیس های سینمایی علاوه بر داشتن سالن های سینمایی، مکانی برای عرضه محصولات فرهنگی، انجام فعالیتهای فرهنگی، جشنواره ها، جنگ های شادی و ... هستند.

رئیس حوزه هنری استان چهار محال و بختیاری بیان داشت: اجرایی چنین پروژه فرهنگی با توجه به محدودیت اعتبارات فرهنگی استان اراده کلی استانی را می طلبد.



شیروانی با اشاره به اینکه فرهنگ باید در دل شهر باشد، بیان داشت: فرهنگ را باید به اهالی فرهنگ و کسانی که فرهنگ را درک کنند بسپاریم.

سینما یک گام ازگامهای فرهنگی است

وی با بیان اینکه در زمینه فرهنگی باید پژوهشهای فرهنگی صورت گیرد، بیان داشت: سینما یک گام از گامهای فرهنگی است.



حجت الله شیروانی با اشاره به اینکه سینما نیاز غیر قابل انقضا هر جامعه می تواند، باشد اذعان داشت: با ظهور سینماهای خانگی می توان این موضوع را دریافت که انسانها به سینما نیاز دارند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر داشتن سینما شهرستانی در این استان حیاتی است، بیان داشت: تلاش برای پردیس سینمایی و گسترش سینما بهمن از یک سالن به دو سالن در این استان ضرورت دارد.

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گزارش: زهرا مرادی