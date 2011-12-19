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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

عطایی در گفتگو با مهر:

بین بازیکنان اصلی و دخیره کاله تفاوتی وجود ندارد/ کمبود بازیکن نداریم

بین بازیکنان اصلی و دخیره کاله تفاوتی وجود ندارد/ کمبود بازیکن نداریم

آمل - خبرگزاری مهر: سرمربی والیبال کاله مازندران گفت: بازیکنان ذخیره تیم کاله در بازی برابر کرمان نشان دادند که توان پیروزی در مسابقات لیگ را داشته و تفاوتی بین بازیکنان اصلی و ذخیره کاله وجود ندارد.

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکنان ذخیره کاله که در دیدار برابر کرمان جانشین بازیکنان اصلی شده بودند، نمایش قابل قبولی داشته و می توان بر روی آنان حساب ویژه ای در کنار بازیکنان اصلی باز کرد.

وی افزود: بازی با تیمهای انتهای جدولی حساسیت وشوری خاص را دارد و تیم کرمان ست نخست را همانند تیم کاله خوب پیش آمد و مجبور به حضور دو ملی پوش خود شدیم.

سرمربی کاله مازندران با اشاره به اینکه در ادامه مسابقه و در ست های دوم و سوم اختلاف امتیازی با کرمان افزایش یافت، حضور بازیکنان جانشین فرصت خوبی برای بررسی و میزان توانایی آنان و استراحت بیشتر به بازیکنان ملی پوش برای بازی حساس روز چهارشنبه برابر باریچ اسانس بود.

عطایی اضافه کرد: بازی سخت تیم کاله در پیش بوده و تیم کاله در سه بازی سخت خانگی و خارج ازخانه باید با تیمهای باریچ اسانس در کاشان، گیتی پسند در آمل و سایپا در کرج مسابقه دهد که به نوعی این بازیها عیار واقعی تیم و بازیکنان کاله شناسایی خواهد شد.

وی گفت: برای بازیهای حساس آینده برنامه ویژه داریم و امیداوریم با آماده بودن بچه ها در پایان نیم فصل جایگاه بالای جدولی خود را حفظ کنیم.

تیم کاله مازندران شامگاه یکشنبه در چارچوب هفته نهم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور در سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) آمل برابر تیم کرمان به برتری سه بر صفر دست یافت و موقعیت خود را در مکان دوم جدول رده بندی این مسابقات حفظ کرد.

کد مطلب 1487583

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