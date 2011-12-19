رواج اخلاق انتخاباتی و اعتماد سازی، حضور حداکثری پای صندوقهای رای را تضمین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در نشست هم اندیشی بخشداران، شوراهای اسلامی شهر،بخش و روستاها در راستای مشارکت حداکثری نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: رواج اخلاق انتخاباتی و تلاش در جهت اعتماد سازی جامعه نسبت به مسئولان و نمایندگان، حضور حداکثری پای صندوق های رای را تضمین خواهد کرد.

وی افزود: متولیان امر انتخابات و مردم همه باید با اطلاع رسانی صحیح، چهره به چهره و زبانی و بدون هیچ گونه جانبداری از شخص خاصی، حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای، به منظور ناکام ماندن تلاشهای بیگانگان در متزلزل عنوان کردن جو داخلی کشور، را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.

وی افزود: شاخص رشد سیاسی منطقه، تاثیر زیادی در آینده استان خواهد داشت و شوراها به عنوان یک پارلمان محلی باید همه تلاش خود را در راستای ارتقاء تفکر سیاسی مردم به کار گیرند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی که بیگانگان و رادیوهای آنها نهایت تلاش خود را برای وارد کردن شوک به جامعه اسلامی ما و ایجاد فتنه و آشوب در انتخابات پیش رو به کار گرفته اند، بالا بردن شعور سیاسی اقشار جامعه و کمک به آنها در شناسایی و تشخیص دشمن ما را در مبارزه با اقدامات شوم آنها موفق خواهد کرد.

ایران نژاد تصریح کرد: مبنای حاکمیت نظام اسلامی، مردم بوده و بی شک در ایران اسلامی معیار رای و نظر مردم که حاکمان اصلی این نظام هستند است، بنابراین وظیفه همه مسئولان و مدیران اجرائی امر انتخابات اینست که با شفاف سازی هر چه بیشتر امر انتخابات و برگزاری انتخاباتی شیشه ای، مردم را در گزینش صحیح و انتخاب و رای آینده ساز خود، یاری کنند.

وی، مشارکت حداکثری، قانون مداری، امانتداری و عدالت محوری را شعار و هدف انتخابات پیش رو عنوان کرد و افزود: با ایجاد یک فضای شفاف، سالم و قانون مدار، بدون جانبداری و رعایت عدالت و پیشه کردن تقوا در مراحل اجرایی انتخابات، باید امانتدار رای مردم بوده و انتخاباتی معرف ارزشهای ناب اسلامی و در راستای منویات رهبری را در معرض دید جهان قرار دهیم.