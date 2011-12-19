طرح بهداشت محله هر هفته در قرچک انجام می شود/ تخلیه زباله ها در خارج از شهر

عبدالعلی قاسمپور با اشاره به اهمیت مسائل بهداشتی در شهر و تأکید بر حفظ آن افزود: ضرورت وجود سرویسهای بهداشتی در شهر از ملزومات است و شهرداری قرچک در این خصوص، هشت سرویس سیار در شهر نصب کرده است.

وی در خصوص عملیات جدول کشی و آسفالت معابر شهر قرچک گفت: جدول کشی خیابان مافین آباد و جدولگذاری و زیرسازی طرفین خیابان پوئینک نیز انجام شد.

تخلیه زباله های شهر قرچک در خارج از شهر

وی با اشاره به خریداری اتوبوس و مینی بوس، لودر و مینی لودر عنوان کرد: اخیراً خرید چندین ماشین سواری در برنامه کاری شهرداری بود و براین اساس، کِشنده ها و تریلی برای حمل زباله به خارج از محدوده شهر در فاصله 50 کیلومتری تخلیه را انجام می دهند.

قاسمپور افزود: پارک ولیعصر(عج) هم زمین چمن مصنوعی و هم زمین پینت بال است، رستورانی نیز برای استفاده مردم در آن موجود و بخشهای ورزشی دیگر مثل تنیس و ... نیز از دیگر امکانات این مکان است.

احداث پارک معلول در پردیس

وی اظهار داشت: امسال پروژه پردیس به عنوان یک ناحیه با مدیریت مخصوص در نظر گرفته شد که خیابان اصلی اش از میدان تا خود شهرک، آسفالت شده و یک پارک معلول در آنجا در نظر گرفته شد و بقیه کارهایش انجام شده یا در حال اجراست.

این مسئول ادامه داد: همچنین پارکینگ خودروهای سنگین، پارکینگ خیابان دانشگاه، جاده سلامت، لکه گیری و آسفالت خیابان مخابرات در برنامه شهرداری قرچک قرار گرفته و در ماه آینده انجام خواهد شد.

خیابان محمدآباد و خیابان 12 متری زیباشهر به عنوان پیاده رو طراحی می شود

وی بیان کرد: خیابان محمدآباد و خیابان 12 متری زیباشهر به عنوان پیاده رو طراحی می شود که در این صورت، عبور و مرور اتومبیلها در این دو خیابان، مگر در موارد خاص، ممنوع می شود و قطعاً این طرح در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد.

قاسمپور افزود: تملک اراضی در قرچک نزدیک به سه میلیارد و 200 میلیون تومان بوده که انجام شده است.

وی در خصوص طرح ایجاد کانکس میوه و تره بار در قرچک یادآور شد: طرح کانکس در اختیار بخش خصوصی بود، اما جواب نداد و مشکلاتی ایجاد کرد.

شهردار قرچک اضافه کرد: تملک اراضی با پیگیریهای حقوقی شهرداری انجام شد و با مجوز از شورای شهر، آگهی مزایده زده می شود و کسانی که شرایط لازم را داشته باشند می توانند کانکسها را تحویل بگیرند.

مشکل ترافیک چهارراه محمد آباد حل می شود



وی بیان داشت: در خصوص طرح حل مشکل ترافیک چهارراه محمد آباد، راه آهن، بخشداری و شورای شهر به دلیل تردد بسیار زیادی که به دلیل عبور خط آهن به وجود می آید در حال پیگیریهای لازم هستند.

این مسئول ادامه داد: در این مسیر به خصوص در روزهای پنجشنبه ترافیک زیادی وجود دارد و برای مردم مشکل ساز شده است که مقرر شده این مسیر به صورت اتوبان و دو طرفه تعبیه شود و شهرداری نیز در حد توان هم وقت و هم نیرو برای یکسال در اختیار متولیان این امر قرار دهد.