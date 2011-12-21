مترو تهران نیازمند 30 قطار دیگر است

علی محمد قلی‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهایی که برای کیفی سازی خدمات در مترو انجام شده است گفت: سر فاصله‌های ورود قطارها در خط 4 از 11 دقیقه به 7 دقیقه کاهش یافته است. همچنین سرفاصله ورود قطار به ایستگاه در خط 1، 3 دقیقه و 30 ثانیه و در خط 2، 4 دقیقه است.

وی با اشاره به ورود واگنهای تازه به ایستگاههای مترو گفت: 6 قطاری که به سیستم ریلی ترزیق شده جایگزین قطارهایی شده است که به دلیل برخی مشکلات فنی باید از خطوط خارج می شدند.

قلی ها با بیان اینک تعدادی از قطارهای مترو به دلیل کمبود اعتبارات در گمرگ هستند گفت: اگر دولت حمایتهای لازم را در این بخش انجام می داد شهروندان با مشکلات کمتری مواجه می شدند.