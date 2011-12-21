250 میلیارد تومان هزینه خرید خدمت بیمه شدگان تامین اجتماعی

دکتر هدایت الله ادیب نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماهیانه 70 میلیارد تومان از 250 میلیارد تومان نیز سهم دانشگاه علوم پزشکی است و مابقی این مبلغ نیز بابت پزشکان، داروخانه ها و بیمارستانهای خصوصی و دولتی هزینه می شود.

وی ادامه داد: درمان مستقیم و غیرمستقیم دو شیوه ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان تأمین اجتماعی است که هر ماه مبلغی را بدین منظور برای بیمه شدگان هزینه می کنیم.

به گفته ادیب نیا، در درمان مستقیم بیمه شده ای که دارای دفترچه درمانی معتبر است به یکی از بیمارستانها و یا مراکز بهداشتی ملکی تامین اجتماعی مراجعه و خدمات مورد نیاز را به صورت رایگان دریافت می کند.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در روش غیرمستقیم بیمه شده از خدمات درمانی بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی در بخشهای دولتی و خصوصی استفاده می کند.

ادیب نیا افزود: چنانچه بیمه شده به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه کند، تنها فرانشیز هزینه های درمانی را می پردازد اما در مراجعه به مراکز غیرطرف قرارداد، باید کل هزینه های درمانی را خود پرداخت کند و دفاتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی، طبق تعرفه های مصوب هیئت وزیران در خصوص خدمات پزشکی، بخشی از هزینه های درمانی چنین بیمه شده ای را به او بازپرداخت می کنند.