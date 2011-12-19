10 درصد از بودجه دانشگاه گناباد به پژوهش اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حسن زاده اظهارکرد: تا کنون 78 طرح پژوهشی دانشگاه آزاد در این شهرستان خاتمه یافته و در سال جاری نیز 18 طرح جدید ارائه شده است.

وی با اشاره به چاپ مقاله های پژوهشی این دانشگاه در مجلات علمی افزود: تعداد مقالات به چاپ رسیده در مجلات علمی پژوهشی در کل 36 مورد بوده که هفت مورد آن در سال جاری به چاپ رسید.

وی تالیف پنج کتاب توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد گناباد، 15 سفر علمی، ارائه 28 مقاله در همایشهای بین المللی، ارائه 36 مقاله در همایش های ملی و خرید 3 هزار کتاب را از جمله اقدامات دانشگاه آزاد گناباد در زمینه پژوهش برشمرد.

حسن زاده از فعالیت باشگاه پژوهشگران جوان در این دانشگاه خبر داد و افزود: 54 نفر در این باشگاه عضو هستند که باید گفت که اعضای این باشگاه در زمینه تولیدات علمی سهم بسزایی داشتند.