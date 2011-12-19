رویکرد رسانه ملی در قبال دانشگاه ها قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سینا زعیم زاده عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه سراسر کشور روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید تهرانی مقدم افزود: جنس شهید تهرانی مقدم از جنس شهید چمران بود. وی علم را برای پیشرفت و توسعه ایران می خواست به همین جهت ما نیاز به دانشمندانی از جنس تهرانی مقدم داریم.
وی در ادامه در خصوص عملکرد رسانهها افزود: ما از VOA، BBCفارسی و جرس انتظار داریم که به ما فحاشی کنند چون ما به عنوان جریان انقلابی شناخته میشویم اما از رسانههای داخل کشور انتظاراتی دیگر داریم.
این فعال دانشجویی گفت: خبرگزاریها و رسانههای داخلی از جنس انقلاب اسلامی هستند و ما در تشکلهای دانشجویی نیز از گفتمان انقلاب اسلامی دفاع می کنیم وانتظار داریم رسانهها از این گفتمان حمایت کنند.
وی گفت: مدیران عامل رسانهها نباید از جنبش دانشجویی توقع داشته باشند که از جبهه متحد اصولگرایان یا جبهه پایداری حمایت کنند همان طور که اشاره کردم ما از کیان انقلاب اسلامی دفاع میکنیم و انتظار داریم رسانهها مواضع جنبش دانشجویی را به خوبی پوشش دهند.
عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل به انتقاد از عملکرد رسانه ملی پرداخت و افزود: رویکرد رسانه ملی در مورد دانشگاهها به هیچوجه قابل قبول نیست. صدا و سیما رویکرد سانسور را در پیش گرفته است و فقط میخواهد تصویر دانشگاه در سال 78 و اتفاقات کوی دانشگاه زنده نگهه دارد و این به خوبی در اخبار این رسانه دیده میشود.
وی افزود: عملکرد رسانه ملی به جایی رسیده است که به برخی از افراد تریبون میدهد و آنها به اسم آزادی در این برنامهها شرکت میکنند. البته ما مخالف آزادی نیستیم اما معتقدیم نباید به افراد تریبون داد که در قضیه 6 دی 88 نقش تاثیرگذاری را ایفا کردند.
زعیم زاده گفت: رسانه ملی باید از افرادی که به صورت عمیق و دقیق موضوعات روز را تحلیل میکنند دعوت به عمل بیاورد.
این فعال دانشجویی در خصوص رفتن عبدالله جاسبی از دانشگاه آزاد نیز گفت: انشاءالله در 30 آذرماه شاهد عزل رئیس فعلی دانشگاه آزاد خواهیم بود اما میخواهم در همین جا نقدی را به عملکرد رسانه ملی مطرح کنم چرا که تاکنون صدا و سیما میزگردی را در خصوص نقد دانشگاه آزاد برگزار نکرد اما برنامههای متعددی را با حضور بازیکنان فوتبال برگزار میکند.
وی گفت: امیدوارم با توجه به برنامهای که اخیراً در رسانه ملی پخش شده است رویکرد رسانه ملی به رسانه میلی پیش نرود.
عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل در ادامه به انتخابات مجلس نهم اشاره کرد و افزود: به عنوان فعال دانشجویی از شورای نگهبان میخواهم افرادی که در فتنه 88 نقش تاثیرگذاری را ایفا کردند رد صلاحیت کند. همچنین از دبیر شورای نگهبان میخواهم وابستگان جریان انحرافی را نیز رد صلاحیت کند.
این فعال دانشجویی در عین حال افزود: معتقدم در انتخابات آینده باید فضا برای حضور تشکلهای سیاسی که در چارچوب قانون فعالیت میکنند فراهم شود.
وی همچنین خطاب به فعالان سیاسی افزود: از افرادی که در عرصه انتخابات فعالیت می کنند می خواهم از مقام معظم رهبری هزینه نکنند. این به صلاح نیست که همه امور را به رهبری منصوب کنیم تا بتوانیم بدینوسیله به صندلیهای سبز بهارستان برسیم.
وی همچنین افزود: نگاه ابزاری برخی از گروههای سیاسی در آستانه انتخابات به جنبش دانشجویی به هیچوجه قابل قبول نیست.
عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل تکلیف محوری در انتخابات را امری لازم و ضروری دانست و گفت: جریانهای انقلاب در انتخابات باید تکلیف محور باشند چرا که پیروزی واقعی بر اساس تکلیف گرایی است.
وی در پایان به موضوع فساد بزرگ بانکی پرداخت و از قوه قضائیه درخواست کرد تا هرچه زودتر این موضوع را دنبال کند.
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