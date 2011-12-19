به گزارش خبرنگار مهر، وقتی مدیر مجموعه تئاتر شهر در بدو ورود خود به حرفهایترین مجموعه تئاتری ایران ایده حضور شورای انتخاب آثاری هنری تئاتر شهر را مطرح کرد با واکنشهای متفاوتی از سوی هنرمندان و اهالی تئاتر مواجه شد. عدهای از هنرمندان معقتد بودند که خرد جمعی باعث رشد و ارتقای سطح کیفی آثار مجموعه تئاتر شهر میشود و برخی نیز معتقد بودند که شورا روند قابل قبولی نمیتواند داشته باشد.
با گذشت حدود هفت ماه از عملکرد شورای انتخاب مجموعه تئاتر شهر که متشکل از هنرمندان تئاتر و رئیس تئاتر شهر و رئیس شورای نظارت و ارزشیابی ادارهکل هنرهای نمایشی است، خروجی این شورا قابل دفاع نیست. در بسیاری از مواقع آثاری در سالنهای چهارسو، سایه، قشقایی و کارگاه نمایش به صحنه رفتهاند که به لحاظ کیفی قابل دفاع نبودند.
صحنهای از اجرای نمایش محیطی در کافه تریا سالن اصلی تئاتر شهر
اما نکته قابل توجه در این میان انتخابهای شورای انتخاب آثار مجموعه تئاتر شهر برای سالن اصلی مجموعه است. سالن اصلی مجموعه طی ماههای گذشته میزبان آثاری بود که به لحاظ کیفی و از نظر جذب مخاطب حرفی برای گفتن نداشتند. آثاری که مجموعه فروش بلیت و تعداد تماشاگرانشان حاکی از عدم موفقیت آنها است.
شاید قیاس فروش و تماشاگر اجرای نمایشی به ظاهر محیطی در کافهتریای تئاتر شهر با نمایشهای اخیر سالن اصلی مجموعه قیاسی تأسفبار باشد. اما نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که نمایش اجرا شده در کافه تریای سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به لحاظ فروش و جذب مخاطب از سه اثر اجرا شده در چندماه گذشته سالن اصلی مجموعه موفقتر بوده است.
البته این موضوع دلیل بر کیفیت بالا و اجرای خاص نمایش مذکور در کافه تریای اصلی نیست. این امر حاکی از آن است که شورای انتخاب آثار تئاتر شهر که قرار بود بدون هیچ تعارف و با در نظر گرفتن نکات کیفی دست به انتخاب آثار بزند در کار خود موفق نبوده است.
از سوی دیگر شاهد آن هستیم که انتخابهای سالن اصلی حاکی از آن است که دست شورا برای حضور آثار نمایشی در این سالن که به ویترین تئاتر شهر معروف است، خالی است. وقتی اجرای نمایش "فرودگاه - پرواز 707" دوبار به تعویق میافتد و نمایشی که قرار بود اسفندماه در سالن اصلی اجرا شود به زمانی زودتر موکول میشود و جدول اجرای این سالن متغیر است، نمیتوان به این نتیجه رسید که انتخابهای شورای انتخاب تئاتر شهر درست است.
وقتی کارگردان نمایش "شبهای آوینیون" حاضر است با قرارداد گیشه اثر خود را در سالن اصلی به صحنه ببرد ولی به دلیل اجرای هنرمندان پیشکسوت که اجرای برخی از آنها نیز به تعویق میافتد جواب رد به کارگردان مذکور داده میشود، نمیتوان نتیجه گرفت که شورای انتخاب تئاتر شهر با درایت و آگاهانه تصمیم گیری میکند.
متأسفانه همواره افرادی که در سمتهای مختلف یا شوراهای مختلف حضور دارند با توجیهاتی مختلف سعی در موجه نشان دادن عملکرد خود دارند. ولی باید بدون تعارف این واقعیت را پذیرفت که حتی هنرمندان مختلف هم وقتی در شورا یا سمتهایی قرار میگیرند عملکردی که دارند با توقعی که نسبت به آنها وجود داشت متفاوت است و نمیتوانند کارنامه قابل قبولی را در شرایط جدید کاری خود داشته باشند.
اگر قرار است عملکرد شورای انتخاب تئاتر شهر این باشد که نمایش کافه تریای سالن اصلی در فروش بلیت و جذب مخاطب موفقتر از اجراهای سالن اصلی مجموعه داشته باشد، نبود شورای انتخاب تئاتر شهر بهتر از بودش است.
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