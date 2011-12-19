جاده گنجنامه همدان سه جوان را به کام مرگ فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طلایی افزود: این حادثه ساعت 13 و 45 دقیقه روز گذشته در پیچ سوم جاده گنجنامه رخ داد و سه سرنشین خودرو به نامهای پیمان، مسعود و قاسم که بین 19 تا 20 سال سن داشتند جان باختند.

وی عنوان کرد: دو نفر از سرنشینان خودرو نیز به نامهای فرزام و بهزاد مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند.

طلایی بیان کرد: علت این حادثه تخطی از سرعت مجاز و عدم کنترل راننده بوده و احتمالا سرنشینان از کمربند ایمنی استفاده نکرده اند و ایربک خودرو نیز عمل نکرده است.

این اولین بار نیست که خبر حوادث دلخراش جاده گنجنامه همدان در شهر می پیچد کما اینکه در ایام تابستان گذشته نیز بارها با این صحنه ها روبرو بوده ایم.

جاده گنجنامه همدان باید ساماندهی شود

گنجنامه همدان به عنوان یکی از مکان های تفریحی توریستی استان همدان هر سال شاهد حضور هزاران نفر از داخل و خارج استان و حتی کشورهای خارجی در این نقطه است که بر اساس لزوم توجه و ارتقای جاذبه‌های بی‌بدیل این استان باید به این منطقه توجه خاصی صورت گیرد.

‌یکی از مسائلی که توجه به آن در این منطقه ضروری است رفع پیچ‌های مسیر جاده گنجنامه است که موجب ایجاد خطراتی برای شهروندان و حتی مسافران می‌شود.

بر اساس اعلام کارشناسان امر، در تابستان امسال هفت مورد خروج خودرو و سقوط به دره‌ها و باغات اطراف گنجنامه رخ داد و موجب به خطر افتادن جان افراد شد.

رئیس پلیس راهور استان همدان در خصوص حوادثی که امسال در جاده مسیر گنجنامه رخ داده است، افزود: تابستان امسال در مسیر گنجنامه حدود هفت خودرو در پیچ این جاده با خروج از جاده‌ در دره‌های اطراف سقوط کرده یا واژگون شدند که موجب مجروح شدن نفرات داخل خودرو شد.

حسین طلایی ادامه داد: راهنمایی و رانندگی در کنترل سرعت این مکان برای خودروها برنامه‌هایی دارند به طوری که همواره در آن مکان حضور داشته و به کاهش حوادث در تردد و عبور و مرور به این مکان تفریحی خدمات خود را ارائه می‌دهند.

جاده گنجنامه همدان با نواقص جدی روبروست

وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی جاده گنجنامه وجود نواقصی در آن است، افزود: این جاده دارای فقر علائم شیب عرضی به سمت خروج از جاده است.

طلایی با اشاره به اینکه گاردریل های در حواشی جاده فاقد استاندارد لازم است.

پرواضح است که رفع مشکلات این مسیر برای حفظ جان مسافران و شهروندانی که بازدید از آبشار و کتیبه های گنجنامه را در برنامه سفری خود قرار می دهند امری ضروری است و تعلل در انجام این مهم تبعات جبران ناپذیری را به همراه دارد.