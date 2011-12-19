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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

ایران نژاد عنوان کرد:

اعمال نظارت و حاکمیت بر روند اطلاع رسانی اخبار انتخاباتی در رسانه ها

اعمال نظارت و حاکمیت بر روند اطلاع رسانی اخبار انتخاباتی در رسانه ها

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج از اعمال نظارت دقیق و حاکمیت کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخاباتی شهرستان کرج، بر نحوه عملکرد رسانه ها در پوشش اخبار انتخاباتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در نشست مطبوعاتی روند اجرای مراحل انتخاباتی در شهرستان کرج که پیش از ظهر دوشنبه و در خاتمه نشست هم اندیشی بخشداران، شوراهای اسلامی شهر، بخش و روستا صورت گرفت، از اعمال نظارت دقیق بر روند اطلاع رسانی و پوشش اخبار انتخاباتی توسط کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی شهرستان کرج خبر داد و گفت: پوشش اخبار در همه رسانه باید هدفمند و در جهت حضور حداکثری مردم در انتخابات بوده و رسانه ها باید با عدم پرداخت  به حواشی و آنچه موجب تخریب برگزاری انتخاباتی سالم شود خودداری کنند.

وی افزود: هرگونه فعالیت و پوشش خبری رسانه ها در جهت تبلیغ یا تخریب کاندیدهای معرفی شده، تخلف محسوب شده و مطابق دستورالعملی که متعاقبا اعلام می شود با آنها برخورد صورت خواهد گرفت.

ایران نژاد تصریح کرد: همه در هر جایگاه و مسئولیتی باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کرده و سعی در رواج آن در بستر جامعه داشته باشند.

وی افزود: امروز شاهد ضربات محسوس دشمن بر پیکره نظام اسلامی و تبلیغات سوء آنها به ویژه از طریق رسانه های بیگانه هستیم بنابراین نقش رسانه های داخلی در تبلیغات اسلامی انتخابات و تشویق مردم در حضوری  با شکوه، نقشی حساس و آینده ساز بوده و رسانه ها باید اهمیت و حساسیت کار خود در برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از حاشیه را درک و در راستای تحقق آن قدم بردارند.

وی همجنین، از فعالیت آگاهانه کمیته امنیتی انتخابات در سطح شهرستان خبر داد و گفت: اعضای این کمیته بسیار مدبرانه در راستای شناخت و آسیب شناسی چالش های انتخابات گذشته فعالیت کرده و هرگونه جو سازی و یا ایجاد بستر فتنه و انحراف در انتخابات پیش رو را مانع خواهند شد.

فرماندار کرج تصریح کرد: هرگونه تبلیغات زودهنگام و یا تلاش در جهت تخریب کاندید دیگر، توسط کمیته امنیتی انتخابات شهرستان کرج  رصد و به عنوان تخلف انتخاباتی در پرونده شخص ثبت و در  تعیین صلاحیت وی موثر خواهد بود.

کد مطلب 1487643

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