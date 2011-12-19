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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۰

دشتی خبر داد:

کاهش 10 درصدی مستمری‌بگیران آذربایجان شرقی

کاهش 10 درصدی مستمری‌بگیران آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌شرقی از کاهش 10 درصدی مستمری‌بگیران در راستای کاهش عادت مستمری بگیری توسط افراد تحت پوشش این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی پیش از ظهر دوشنبه در همایش "توانمندسازی و توسعه پایدار" اظهار داشت: در حال حاضر 70 درصد هزینه‌های کمیته امداد شامل پرداخت کمک به مددجویان و مستمری ماهانه می‌شود که این امر موجب وابستگی مددجویان به کمیته امداد می شود.

وی خواستار ورود دانشگاهیان به مباحث پژوهشی در زمینه ارتقای توانمندی محرومان شده و تصریح کرد: در این هفته تلاش داریم تا در زمینه همکاری دانشگاه با فعالیت‌های پژوهشی کمیته امداد گام‌های موثری برداشته شود.

دشتی افزود: کمیته امداد آذربایجان‌شرقی فعالیت پژوهشی را در هشت محور مورد توجه قرار داده و در این راستا اساتید برجسته دانشگاهی همکاری می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌شرقی یادآور شد: توسعه پایدار بدون توانمندسازی جامعه اسلامی رخ نخواهد داد و هدف در جامعه اسلامی باید توانمند کردن باشد.

دشتی با بیان اینکه نباید کمیته امداد را محل درمان فقر کشور دانست، افزود: نباید کمیته امداد به محل رسوب فقر تبدیل شود و نیازمند مدیریتی منسجم در این زمینه هستیم.

به گفته وی، مدیریت علمی فقر، نیازی اساسی در جامعه است و اگر نتوانیم به صورت علمی در این زمینه وارد شویم در مبانی توسعه نیز موفق نخواهیم بود.

کد مطلب 1487646

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