به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی پیش از ظهر دوشنبه در همایش "توانمندسازی و توسعه پایدار" اظهار داشت: در حال حاضر 70 درصد هزینههای کمیته امداد شامل پرداخت کمک به مددجویان و مستمری ماهانه میشود که این امر موجب وابستگی مددجویان به کمیته امداد می شود.
وی خواستار ورود دانشگاهیان به مباحث پژوهشی در زمینه ارتقای توانمندی محرومان شده و تصریح کرد: در این هفته تلاش داریم تا در زمینه همکاری دانشگاه با فعالیتهای پژوهشی کمیته امداد گامهای موثری برداشته شود.
دشتی افزود: کمیته امداد آذربایجانشرقی فعالیت پژوهشی را در هشت محور مورد توجه قرار داده و در این راستا اساتید برجسته دانشگاهی همکاری میکنند.
مدیرکل کمیته امداد آذربایجانشرقی یادآور شد: توسعه پایدار بدون توانمندسازی جامعه اسلامی رخ نخواهد داد و هدف در جامعه اسلامی باید توانمند کردن باشد.
دشتی با بیان اینکه نباید کمیته امداد را محل درمان فقر کشور دانست، افزود: نباید کمیته امداد به محل رسوب فقر تبدیل شود و نیازمند مدیریتی منسجم در این زمینه هستیم.
به گفته وی، مدیریت علمی فقر، نیازی اساسی در جامعه است و اگر نتوانیم به صورت علمی در این زمینه وارد شویم در مبانی توسعه نیز موفق نخواهیم بود.
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