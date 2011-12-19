استقبال گسترده مردمی از 550 اسیر فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مرحله 550 اسیر فلسطینی که 400 نفر از این افراد دو سوم دوران محکومیت خود را گذرانده اند از طریق گذرگاه بیتونیا و کرم ابوسالم به کرانه باختری و نوارغزه منتقل شدند.

اما نیمه شب گذشته (یکشنبه) 41 نفر از این اسرا که اهل غزه بودند در میان استقبال گسترده مردم وارد این منطقه شدند. 2 تن از این اسرا اردنی بوده و 6 زن فلسطینی نیز در بین آنها وجود داشت. ما بقی اسیران نیز که تعداد آنها بیش از 400 نفر بود وارد کرانه باختری شدند.

بنا بر اعلام منابع سیاسی رژیم صهیونیستی هیچکدام از اسرای این مرحله وابسته به جنبش حماس و جهاد اسلامی فلسطین نیستند و اسرای جنبش فتح یا دیگر جنبش های فلسطینی را تشکیل می دهند.

ابوعبیده سخنگوی گردانهای عزالدین قسام (شاخه نظامی حماس) با تبریک به ملت فلسطین که در پیروزی اخیر مقاومت نقش مهمی را ایفا کردند، افزود: ما در برابر یک سرباز توانستیم 20 درصد از کل اسیران خود را آزاد کنیم که این پیروزی برای مقاومت محسوب می شود با اینکه پایان راه ما نیست.

خاطر نشان می شود در مرحله نخست تبادل اسیران فلسطینی با "گلعاد شالیت" نظامی صهیونیست که در توافقی میان حماس و تل آویو با میانجیگری قاهره انجام شد، 540 اسیر آزاد شدند. در مرحله دوم نیز 550 اسیر طعم آزادی را چشیدند.