اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه ها فقط با مجوز مجلس

حجت الاسلام حسن ابوترابی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احتمال اجرای فاز دیگری از قانون هدفمند سازی یارانه ها گفت: هنوز بحثی در این باره مطرح نشده است و اگر دولت بخواهد گام های بعدی را با گران کردن برخی اقلام یارانه ای بردارد باید با هماهنگی مجلس باشد.

وی در عین حال گفت : دولت تنها در چارچوب قانون بودجه امسال می تواند اقداماتی را در دستور کار قرار داده و به انجام رساند ولی فراتر از این چارچوب را باید با هماهنگی مجلس انجام دهد.

بودجه تا قبل از نیمه دی ماه به مجلس می رسد

معاون رئیس مجلس در رابطه با تقارن رسیدگی به بودجه سال آینده با انتخابات مجلس و امکان نرسیدن آن به ابتدای سال بعد گفت: بنا بر اخبار فکر می کنم تا قبل از نیمه ماه آینده به مجلس بیاید.

حجت الاسلام ابوترابی فرد در خصوص رسیدگی به پرونده فساد بانکی اخیر نیز گفت: تا به امروز سیر معمولی آن سپری شده و هنوز چیز قابل گفتن در این باره وجود ندارد اطلاعات ریز در خصوص این پرونده را آقای اژه ای باید اطلاع رسانی کنند.