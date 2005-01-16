پژوهشگران بايد از موسيقي نواحي الهام بگيرند

رضا مهدوي، رييس مركز موسيقي حوزه هنري در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان مطلب فوق گفت: جشنواره موسيقي نواحي ايران، اشتياق و انگيزه زيادي ميان جوان ها راه انداخته و باعث شده آنها به اين فكر باشند كه هر سال با موسيقي اصيل تر در جشنواره حضور داشته باشند.

وي در ادامه بيان داشت بيشترين تاثير اين جشنواره بر جوانان بوده است. حالا كه آنها جايي براي عرضه هنر خود پيدا كرده اند بيشتر از گذشته به ادامه راه پدران خود علاقه پيدا كرده اند.

مهدوي بااشاره به اينكه جشنواره نواحي ايران بايد پس از شش دوره برگزاري به فكر چيزهاي ديگري باشد افزود: بايد برنامه اي ريخته شود تا اساتيد حوزه هاي مختلف موسيقي نيز در اين جشنواره حضور داشته باشند و از اين موسيقي الهام بگيرند، شايد پژوهشگران موسيقي نواحي به اين مساله اعتقاد نداشته باشند اما به نظر من الهام از موسيقي نواحي در آهنگسازي هاي امروز حلقه مفقود موسيقي ماست. اگر بخواهيم اين موسيقي و فرهنگ را حفظ كنيم بايد علاوه بر حفظ آن به صورت اصيل آن را در موسيقي امروزي مان هم استفاده كنيم.

مهدوي در پايان اضافه كرد: برخي از اين آوازه ها ارزش اپرايي دارد و مي تواند با اركستر سمفونيك تهران اجرا شود. حيف است كه از اين همه هارموني و موسيقي بكر استفاده نكنيم.