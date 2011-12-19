پیشنهاد دو میلیارد تومانی برای خرید محمد کبادی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کبادی در حاشیه مراسم آغاز شنای 1200 کیلومتری طول خلیج فارس گفت: این ایده زمانی شکل گرفت که ما برای نجات گروهی از شهروندان به ارتفاعات تهران رفته بودیم. آنقدر برف و کولاک بود که تنها راه چاره دعا و توسل بود. در آن زمان برای خروج از بحران و کنترل اعصاب تصمیم گرفتیم هر یک از امدادگران ایده ای را مطرح کند که من ایده دادم اگر از این بحران خارج شدیم طول خلیج فارس را برای ثبت ایران و نام خلیج فارس شنا کنم.

وی افزود: پس از رها شدن از بند برف و کولاک 4 سال روی این ایده کار کردم و تمامی امدادگران و به خصوص سازمان امداد و نجات من را برای اجرای این ایده کمک کردند.

این امدادگر هلال احمر اظهار داشت: البته قهرمان اصلی شهدای امدادگر و شهدای جنگ تحمیلی به خصوص شهدای ناوچه پیکان، سهند و سبلان هستند.

وی افزود: پس از ماهها کار تخصصی و ورزشهای سخت و سنگین خود را آماده شنا از جزیره هرمز تا اروند کنار کردم که در این میان چند گروه از کمپانی های حاشیه خلیج فارس به من پیشنهاد دادند تا با دریافت دو میلیارد تومان با نام خلیج عربی این رکورد را به نام آنها انجام دهم که من آن را رد کردم.