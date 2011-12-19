اولین همایش صنعت جوش در جهان اسلام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش صنعت جوش در جهان اسلام با حضور مقامات کشوری، تولید کنندگان، صنعتگران و مسئولان سازمان ملی استاندارد ایران در هتل المپیک برگزار شد.

در این همایش عادل بنایی، مدیر ساماندهی صنعت جوش کشور نیز با ارائه گزارش از روند ساماندهی صنعت جوش در کشور به بیان اهداف این همایش پرداخت.

در این همایش از شش برگزیده صنعت جوش کشور تقدیر شد ضمن اینکه در حوزه مواد مصرفی از شرکت آما و در حوزه بازرسی از جعفری تقدیر شد.

در همایش یادشده، همچنین در حوزه آموزش از مرکز پژوهش و مهندسی ایران و در حوزه تجهیزات از شرکت گام الکتریک تقدیر شده است.

در اولین همایش صنعت جوش در جهان اسلام، در حوزه تالیف از علی شاهدی و در حوزه تدریس از مصطفی حسینیون تقدیر شده است.

تقدیر از افراد یادشده با اهدای تندیس و لوح همراه بوده است.