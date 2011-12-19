  1. استانها
  2. قزوین
۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

با حضور دبیر فدراسیون:

رئیس جدید هیئت ورزشهای ناشنوایان استان قزوین انتخاب شد

رئیس جدید هیئت ورزشهای ناشنوایان استان قزوین انتخاب شد

قزوین - خبرگزاری مهر: با برگزاری مجمع عمومی و رای گیری از اعضاء، رسول سیدی فر با اکثریت آراء به عنوان رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان استان قزوین انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در مراسمی با حضور سید اشکان اردیبهشت، دبیر فدراسیون ورزشهای ناشنوایان کشور، اکبر محمودی مدیرکل ورزش و جوانان استان، حسین افشارمقدم سرپرست سابق هیئت ورزشهای ناشنوایان و مدیرکل بهزیستی استان، مجمع هیئت ورزشهای ناشنوایان استان در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان قزوین تشکیل شد.
 
در این مجمع پس از رای گیری از نمایندگان هیئتهای ورزشی، ورزشکاران، باشگاه داران و آموزش و پرورش از میان 16 عضو حاضر در جلسه تنها کاندید این ریاست توانست همه آراء را به خود اختصاص دهد.
 
در این جلسه رسول سیدی فر با 16 رای قاطع توانست به عنوان رئیس هیئتهای ورزشی ناشنوایان استان قزوین انتخاب شود.
 
سیدی فر پیش از این در سمتهای مشاور ریاست سازمان بهزیستی کشور، مدیرکل بهزیستی استان قزوین، معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی بهزیستی استان قزوین و نائب رئیس هیئت های ورزشی استان هم فعالیت کرده است و در رشته های رزمی، تکواندو و والیبال نیز سابقه ورزشی دارد.
 
در این مراسم از حسین افشار مقدم سرپرست سابق هیئت های ورزشی ناشنوایان استان قزوین تقدیر شد.
کد مطلب 1487682

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها