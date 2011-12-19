رئیس جدید هیئت ورزشهای ناشنوایان استان قزوین انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در مراسمی با حضور سید اشکان اردیبهشت، دبیر فدراسیون ورزشهای ناشنوایان کشور، اکبر محمودی مدیرکل ورزش و جوانان استان، حسین افشارمقدم سرپرست سابق هیئت ورزشهای ناشنوایان و مدیرکل بهزیستی استان، مجمع هیئت ورزشهای ناشنوایان استان در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان قزوین تشکیل شد.

در این مجمع پس از رای گیری از نمایندگان هیئتهای ورزشی، ورزشکاران، باشگاه داران و آموزش و پرورش از میان 16 عضو حاضر در جلسه تنها کاندید این ریاست توانست همه آراء را به خود اختصاص دهد.

در این جلسه رسول سیدی فر با 16 رای قاطع توانست به عنوان رئیس هیئتهای ورزشی ناشنوایان استان قزوین انتخاب شود.

سیدی فر پیش از این در سمتهای مشاور ریاست سازمان بهزیستی کشور، مدیرکل بهزیستی استان قزوین، معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی بهزیستی استان قزوین و نائب رئیس هیئت های ورزشی استان هم فعالیت کرده است و در رشته های رزمی، تکواندو و والیبال نیز سابقه ورزشی دارد.

در این مراسم از حسین افشار مقدم سرپرست سابق هیئت های ورزشی ناشنوایان استان قزوین تقدیر شد.