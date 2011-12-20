هنوز به جمع بندی نرسیده ام/ در صورت حضور از اهواز کاندید می شوم

سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار کرد: در این مدت افراد فراوانی برای حضور من در انتخابات تماس گرفتند و جا دارد از همه آنها بابت این کار تشکر کنم.

وی افزود: همیشه سعی کرده ام به تکلیف عمل کنم و هیچوقت به دنبال پست و مسئولیت نبوده ام و این خصلت را از زمان نمایندگی در دوره سوم مجلس از اهواز تا سفارت سوریه با خود همراه داشته ام و خواهم داشت.

سفیر سابق ایران در کشور سوریه در خصوص حضور در انتخابات آتی مجلس تصریح کرد: هنوز به جمع بندی نهایی برای حضور در انتخابات نرسیده ام ولی اگر روزی تصمیم به حضور گرفتم مردم اهواز را در جریان آن خواهم گذاشت.

موسوی در خصوص اینکه در برخی محافل گفته می شود قصد کاندیداتوری از حوزه انتخابیه تهران را دارید عنوان کرد: برای حضور در انتخابات تهران به من پیشنهادهایی شده است زیرا همانگونه که مسحضرید در انتخابات تهران لیست ارائه می شود و مردم معمولا به سمت یک فهرست تمایل نشان می دهند و این وضعیت در سایر شهرستانها وجود ندارد.

وی افزود: با وجود این درصورتیکه بخواهم در انتخابات مجلس حضور داشته باشم بی شک شهرستان اهواز را به تهران ترجیح می دهم زیرا خود را مدیون مردم این شهر می دانم. اعتقاد دارم همه مسئولیتهایی که در این نظام داشته ام همانند عضویت در هیئت رئیسه مجلس، حضور در وزارتخانه های کشور و خارجه، معاونت ریاست جمهوری و سفارت سوریه از بابت اعتمادی است که مردم اهواز به من کرده اند.

نماینده سابق مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در خصوص این شائبه که گفته می شود این احتمال وجود دارد در صورت پیروزی در انتخابات مجددا کرسی نمایندگی را به علت حضور در دولت رها کنید تصریح کرد: نظام از من خواست در دولت که در آن زمان با اقبال عمومی بالایی مواجه شده بود حضور داشته باشم و من به عنوان سرباز نظام نمی توانستم با این امر مخالفت کنم.

موسوی ادامه داد: اعتقاد دارم حضور در دولت انسان را برای ارائه خدمات بیشتر توانمند می کند و من حتی در دولت نیز از خدمت به مردم خوزستان غافل نبود ضمن اینکه برای حضور در معاونت پارلمانی رئیس جمهور من ساعتها با افراد مختلف مشورت کردم و سرانجام به این نتیجه رسیدیم که در دولت حضور داشته باشم.

وی در مورد علت اینکه چرا در این شرایط بحرانی از سفارت سوریه جدا شدید ادامه داد: ماموریت من برای سفارت ایران در سوریه سه ساله بود ولی من چهار سال آنجا ماندم بعد از آن از من خواستند در داخل کشور بیایم و این کار از اختیار و رغبت من خارج است.

موسوی در خصوص انگیزه هایش از حضور احتمالی در انتخابات مجلس گفت: برخی دوستان در خوزستان اصرار دارند به این علت که شرایط استان و شهرستان اهواز به گونه ای است که نیاز به حضور یک فرد باتجربه که مسئولیتهای اجرایی مختلف را در کارنامه دارد احساس می شود اصرار دارند بنده در انتخابات شرکت کنم و من نیز در آینده نزدیک بهترین پاسخ را به آنها خواهم داد.