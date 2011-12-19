بومی سازی استانداردهای بین المللی در حوزه صنعت جوش انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نظام الدین برزگری در اولین همایش صنعت جوش در جهان اسلام با تاکید بر بومی سازی 300 استاندارد بین المللی در حوزه صنعت جوش در کشور گفت: صنعت جوش از صنایع راهبردی و موثر در سایر صنایع است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: البته اهمیت این حوزه در کشورهای در حال توسعه مغفول مانده که این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش موثر صنعت جوش در ایجاد ارزش افزوده و بهبود کیفیت عنوان کرد: با توجه به اهمیت بالای صنعت جوش در کشورهای توسعه یافته، بخش عظیمی از صنعت این کشورها به توسعه صنعت جوش اختصاص یافته است.

طراحی آیین نامه سند راهبردی توسعه صنعت جوش

رئیس سازمان ملی استاندارد یادآور شد: در کشور ما نیز به منظور توسعه این بخش فعالیتهای متعددی انجام شده که طراحی آیین نامه سند راهبردی توسعه صنعت جوش و ساماندهی سازمانهای مرتبط با این حوزه از جمله این فعالیتهاست.

این مسئول گفت: به منظور بررسی و تایید 300 عنوان استاندارد بومی سازی شده تا کنون بیش از 20شرکت بازرسی جوش در کشور تایید صلاحیت شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: امیدواریم با ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مرتبط و تاسیس مرکز ملی جوش، توانمندی متخصصان ایرانی در این بخش تقویت شده و زمینه صدور تجربیات و دانش فنی آنها به سایر کشورها فراهم شود.

اولین همایش صنعت جوش در جهان اسلام با حضور مقامات کشوری، تولید کنندگان، صنعتگران و مسئولان سازمان ملی استاندارد ایران در هتل المپیک برگزار شد.