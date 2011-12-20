عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

* آسیا
-تلفات ناشی از طوفان در فیلیپین به بیش از هزار نفر رسید.
-مردم پاکستان در اعتراض به اقدامات آمریکا در کشورشان در کراچی دست به تظاهرات زدند.
-ناتو در توجیه اشغالگری در افغانستان اعلام کرد زمان زیادی را برای آموزش نیروهای افغانی باید صرف کرد.
-کوبا به خاطر مرگ رهبر کره شمالی سه روز عزای عمومی اعلام کرد.
* آمریکا
-آمریکا بار دیگر خواستار ازسرگیری مذاکرات صلح با طالبان شد.
-آمریکا درباره خشونتها در قزاقستان ابراز نگرانی کرد.
-نتایج آخرین نظرسنجیها نشان می دهد 46 درصد از مردم آمریکا بر این باورند باراک اوباما در انتخابات آتی ریاست جمهوری شکست می خورد.
-اوباما در اظهاراتی مداخله جویانه روابط کاراکاس-تهران را به نفع ونزوئلا نخواند.
* خاورمیانه و شمال آفریقا
-حکم بازداشت معاون رئیس جمهوری عراق صادر شد.
- در درگیریها صنعا پایتخت یمن دو نفر کشته شدد.
-پلیس کویت 6 معترض را بازداشت کرد.
* اروپا و روسیه
-نخست وزیر فنلاند و لهستان دربارره همکاریهای هسته ای و بحران بدهی منطقه یورو گفتگو کردند.
-نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گزارش ناتو درباره حوادث لیبی را دروغ خواند.
-بانک مرکزی اروپا هشدار داد بحران مالی منطقه یورو تهدیدی برای اقتصاد جهانی است.
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