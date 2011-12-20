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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۸:۲۲

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

* آسیا

-تلفات ناشی از طوفان در فیلیپین به بیش از هزار نفر رسید.

-مردم پاکستان در اعتراض به اقدامات آمریکا در کشورشان در کراچی دست به تظاهرات زدند.

-ناتو در توجیه اشغالگری در افغانستان اعلام کرد زمان زیادی را برای آموزش نیروهای افغانی باید صرف کرد.

-کوبا به خاطر مرگ رهبر کره شمالی سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

* آمریکا

-آمریکا بار دیگر خواستار ازسرگیری مذاکرات صلح با طالبان شد.

-آمریکا درباره خشونتها در قزاقستان ابراز نگرانی کرد.

-نتایج آخرین نظرسنجیها نشان می دهد 46 درصد از مردم آمریکا بر این باورند باراک اوباما در انتخابات آتی ریاست جمهوری شکست می خورد.

-اوباما در اظهاراتی مداخله جویانه روابط کاراکاس-تهران را به نفع ونزوئلا نخواند.

* خاورمیانه و شمال آفریقا

-حکم بازداشت معاون رئیس جمهوری عراق صادر شد.

- در درگیریها صنعا پایتخت یمن دو نفر کشته شدد.

-پلیس کویت 6 معترض را بازداشت کرد.

* اروپا و روسیه

-نخست وزیر فنلاند و لهستان دربارره همکاریهای هسته ای و بحران بدهی منطقه یورو گفتگو کردند.

-نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گزارش ناتو درباره حوادث لیبی را دروغ خواند.

-بانک مرکزی اروپا هشدار داد بحران مالی منطقه یورو تهدیدی برای اقتصاد جهانی است.

کد مطلب 1487717

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