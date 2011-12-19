به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون دولتی کره شمالی رسما تایید کرد "کیم جونگ ایل" رهبر69 ساله این کشور ساعت 8:30 دقیقه صبح روز شنبه در قطاری که قصد بازدید از ناحیه ای در خارج از پایتخت را داشت، بر اثر حمله قلبی درگذشت.

کیم جونگ ایل از سال 1994 پس از مرگ پدرش رهبر این کشور کمونیستی بوده و در سال 2008 دچار سکته مغزی شده بود و به همین دلیل زیاد در محافل عمومی حاضر نمی شد.

در پی اعلام خبر مرگ رهبر کره شمالی "کیم جونگ اون" فرزند 28 ساله کیم جونگ ایل که در دانشگاه بین الملل "برنی" سوئد تحصیل کرده، به عنوان جانشین وی معرفی شد و ارتش نیز وضعیت فوق العاده را اعلام کرده است.

کیم جونگ اون در کنگره ملی حزب کمونیست کره شمالی که در سال 1989 برگزار شد، به عنوان عضو ارشد کمیته مرکزی حزب کمونیست و جانشین رئیس کمیسیون نظامی این کشور انتخاب شد.

خبر مرگ رهبر کره شمالی مقارن با سالگرد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در صدر اخبار امروز دوشنبه رسانه های جهان قرار گرفت و اظهارات و واکنش مقامات غربی به تیتر اول این رسانه ها تبدیل شد.

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به کاهش ارزش سهام چند بازار بورس آسیایی در پی درگذست رهبر کره شمالی نوشت : در پی اعلام خبر مرگ "کیم جونگ ایل" ارزش سهام بورس هنگ کنگ، کره جنوبی و چین به ترتیب 3 درصد، 3.4 درصد و 5.2 درصد کاهش یافت و پیش بینی می شود ارزش سهام اروپا نیز کاهش یابد.

این خبرگزاری غربی در ادامه ایجاد ارتش منسجم و قدرتمند را از جمله اقدامات مهم رهبر کشور شمالی برای کشورش معرفی کرد.

با وجود آنکه خبرگزاری یونهاپ و روزنامه "چوسان" از ارسال بیش از 240 هزار تن کمک غذایی آمریکا به کره شمالی در پی اعلام خبر مرگ کیم جونگ ایل خبر دادند، اما پایگاه خبری بوستون ادعا کرد خبر درگذشت رهبر کره شمالی سبب تاخیر در ارسال کمکهای غذایی آمریکا به این کشور می شود.

خبر درگذشت کیم جونگ ایل و انتخاب "کیم جونگ اون" پسر 28 ساله ایل به عنوان جانشین پدرش به تیتر اول رسانه های رسمی کره شمالی تبدیل شد.

مقامات کره شمالی خواستار اتحاد مردم و ارتش با یکدیگر شده و تاکید کردند: مردم کره شمالی باید به رهبر جدید خود یعنی جونگ اون وفادار بمانند.

خبرگزاری فرانسه نیز با اشاره به پیگیری دقیق اخبار کره شمالی پس از مرگ رهبر این کشور توسط "باراک اوباما" به اظهارات "دون مانزولو" رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پرداخت و رهبر کره شمالی را فردی شرور توصیف کرد.

این رسانه آمریکایی در ادامه به واکنش ژاپن پس از مرگ رهبر کره شمالی پرداخت و نوشت : پس از انتشار خبر مرگ کیم جونگ ایل، ژاپن حالت فوق العاده امنیتی اعلام کرد و در حالت آماده باش به سر می برد.

خبرگزاری فرانسه در ادامه با اشاره به کاهش سهام بازار بورس کره شمالی در چند ساعت اخیر اظهارات مقامات کره شمالی را درباره برگزاری مراسم تشییع در روز چهارشنبه 28 دسامبر (7 دی ماه) تیتر اول اخبار خود کرد.

کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما اخبار مربوط به درگذشت رهبر کره شمالی را به دقت زیرنظر دارد و مقامات آمریکایی در حال تماس با همپیمانان خود در کره‌ جنوبی و ژاپن هستند.

در بیانیه‌ کاخ سفید آمده است : ما به ثبات در شبه‌ جزیره کره و آزادی و امنیت برای هم پیمانانمان متعهد هستیم.

"جی کارنی" سخنگوی کاخ سفید نیز در بیانیه‌ ای اعلام کرد: رئیس جمهوری آمریکا در جریان خبر درگذشت رهبر کره‌ شمالی قرار گرفت.

"لی میونگ باک" رئیس جمهوری کره جنوبی نیز به تمام مقامات این کشور دستور داده در شرایط اضطراری قرار بگیرند.

اوباما نیز در گفتگو با همتای کره جنوبی بر تعهدات آمریکا در قبال ثبات و امنیت شبه جزیره کره تاکید کرد.

ژاپن نیز به دنبال درگذشت رهبر کره شمالی جلسه نشست امنیتی برگزار کرد. چند دقیقه پس از اعلام خبر درگذشت رهبر کره شمالی، یوشیهیکو نودا، نخست وزیر ژاپن سخنرانی خود را لغو کرد و به دفترش بازگشت.

خبرگزاری کیودو نیز در گزارشی به گفتگوی نخست وزیر ژاپن با مقامات آمریکایی، کره جنوبی، چین و ژاپن درباره علت مرگ رهبر کره شمالی پرداخت.

یوشیهیکو نودا در یک کنفرانس خبری در توکیو گفت : امیدوارم که مرگ رهبر کره شمالی تاثیری منفی را بر امنیت شبه جزیره کره نگذاشته و اقدامات پیشگیرانه در این شبه جزیره افزایش نیابد.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نیز در گزارشی اعلام کرد "کیم جونگ ایل" رهبر69 ساله این کشور ساعت 8:30 دقیقه صبح روز شنبه در قطاری که قصد بازدید از ناحیه ای در خارج از پایتخت را داشت، بر اثر حمله قلبی درگذشت.



روزنامه نیویورک تایمز به جزئیات بیماری رهبر کره شمالی پرداخت و نوشت : کیم جونگ ایل در سال 2008 دچار سکته مغزی شده بود و به همین دلیل زیاد در محافل عمومی حاضر نمی شد.

روزنامه انگلیسی گاردین نیز در گزارشی نوشت : تلویویزون دولتی کره شمالی امروز دوشنبه خبر مرگ کیم جونگ ایل را تایید کرد.



"کوین رود" وزیر امور خارجه استرالیا امروز دوشنبه مقامات کشورهای سراسر دنیا را به خویشتنداری دعوت کرد و گفت : انتشار خبر مرگ رهبر کره شمالی دور از ذهن به نظر نمی رسید و جهانیان باید آرامش خود را حفظ کنند.



"جان کی" نخست وزیر نیوزلند نیز امروز دوشنبه اعلام کرد: مرگ رهبر کره شمالی نگرانی ها را درباره آینده این کشور افزایش می دهد.



سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز در بیانیه ای ضمن ابراز تسلیت به مقامات کره شمالی در پی درگذشت کیم جونگ ایل گفت: خبر مرگ رهبر کره شمالی مرا شوکه کرد.

وزارت امور خارجه اندونزی نیز در بیانه ای اعلام کرد: دولت و مردم اندونزی از صمیم قلب درگذشت کیم جونگ ایل را به مقامات کره شمالی تسلیت می گویند.

دولت انگلیس نیز اعلام کرد: مرگ رهبر کره شمالی می تواند نطقه عطفی در تاریخ این کشور باشد و جهانیان به این مسئله خوشبین هستند.