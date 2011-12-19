روسای جدید کمیته روابط بین الملل و قضایی منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله خطیب پس از حدود یک ماه حضور در فدراسیون کشتی رئیس دو کمیته این فدراسیون را تغییر داد.

براساس این گزارش، سیداکبر میری روشن، رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون کشتی جای خود را به مهدی خالدی، مدرس و داور بین المللی کشتی داد. خالدی سابقه ریاست بر کمیته داوران و بین الملل فدراسیون کشتی را در کارنامه دارد.

همچنین طی حکم دیگری حسن اسدالهی در کمیته انضباطی جای خود را به بیژن قاسم‌زاده داد. به این ترتیب روند تغییرات در فدراسیون کشتی آغاز شده و در آینده نیز همچنان ادامه خواهد داشت.