سپاه پاسداران مهمترین نهاد در راستای تداوم انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله میرزایی اصل در مراسم تودیع و معارفه فرمانده بسیج ناحیه مقاومت سپاه شهرستان سنندج گفت: به تعبیری ماهیت دینی انقلاب اسلامی و شعارها و گفتمان مکتبی آن از یک سو و مواجهه و رویارویی آن با سلطه گران شرایطی ایجاد کرده که انقلاب اسلامی نیازمند نهادهایی برای تداوم این حرکت است.

وی یادآور شد: در همین راستا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با تدبیر حکیمانه بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران تاسیس شد یکی از مهمترین و اصلی ترین نهادهای تاثیرگذار در تداوم انقلاب اسلامی به شمار می رود.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به مفادی از قانون اساسی اظهار داشت: حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تداوم آن، ‌برقراری نظم و امنیت در داخل و مقابله با تهدیدات و آسیب های خارجی از جمله وظایفی است که بر اساس قانون برعهده سپاه پاسداران است و این شرح وظایف سپاه را فراگیرتر از تمامی نهادهای نظامی و انتظامی کرده است.

میرزایی اصل ادامه داد: بر اساس نثر صریح قانون اساسی در خصوص ماموریت و رسالت سپاه، ایفای این نقش و ماموریت خطیر مستلزم شناخت و بصیرت خانواده بزرگ سپاه و بسیج از انقلاب و دستاوردهای ارزشمند آن، شناخت آسیب ها، تهدیدات و هوشیاری و آمادگی مستمر و عالمانه و همه جانبه برای حضور در تمامی عرصه ها است.

وی گفت: عملکرد سه دهه اخیر نشان داده است که هوشیاری و توانایی بی نظیر سپاه و بسیج در مقابله با جنگ های سخت، ‌نیمه سخت و امنیتی و جنگ نرم و فرهنگی همواره برای دشمنان اسلام و انقلاب ترس آفرین بوده است.

فرماندار سنندج مردمی بودن، ‌ولایت مداری، ‌روحیه ایثار و شهادت طلبی و خدا خواهی را از ویژگی های یک بسیجی عنوان کرد و افزود: بسیج تبلور عینی ارزش ها، معیارهای دینی، تعهد و بصیرت است.

وی در پایان اظهار داشت: ظرفیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مخالفت با منافع زیاده خواهان، ‌مستکبران و کجروان موجب شده است که این نهاد انقلابی همواره مورد هجمه و تهمت دشمنان واقع شود، در حالی که ملت ایران اسلامی تا زمانی که مسلمان هستند و دل در گرو اسلام و انقلاب اسلامی دارند، ‌همواره یک بسیجی و تابع مقام معظم رهبری هستند.

در این مراسم از زحمات و تلاش‌ های محمود الله‌ مرادی فرمانده پیشین سپاه سنندج قدردانی و عبدالحسین یوسفی به عنوان فرمانده جدید این سپاه معرفی شد.