اخبار کوتاه ورزشی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، تا پایان هفته نهم لیگ برتر والیبال کشور، سایپا به صدر جدول تکیه زد.

هفته نهم لیگ برتر والیبال کشور بین تیمهای حاضر در لیگ برگزار شد که هاواش گنبد 3 بر یک باریج اسانس را شکست داد و مناطق نفت خیز 1بر3 مقابل شهرداری ارومیه با شکست مواجه شد.

گیتی پسند 1 بر3 مقابل شهرداری تبریز شکست را پذیرا شد و پیکان 3بر 1 مقابل پیشگامان به برتری دست یافت ضمن اینکه میزان خراسان 3 برصفر نوین کشاورز را مغلوب کرد.

همچنین کاله 3 برصفر مقابل کرمان به پیروزی دست یافت و تیم سایپای البرز توانست مقابل تیم آلومینیوم المهدی بندرعباس پیروز میدان شود.

تا پایان هفته نهم تیم سایپا کماکان با 23 امتیاز صدر نشین است و تیم کاله مازندران و پیکان به ترتیب در رده های دوم و سوم جای دارند.

در اولین روز از مسابقات والیبال بانوان قهرمانی، کردستان مغلوب البرز شد

تیم والیبال بانوان استان البرز در اولین بازی خود در مسابقات امیدهای قهرمانی کشور مقابل کردستان به برتری دست یافت.

مسابقات والیبال بانوان امیدهای قهرمانی کشور به میزبانی شهرستان بابل در حال برگزاری است که تیم این استان در اولین بازی خود مقابل تیم کردستان قرار گرفت.

این تیم، گیم اول را با نتیجه 25 بر7 و گیم سوم را 25 بر12 برد و در نهایت با نتیجه 3 بر صفر تیم کردستان را مغلوب خود ساخت و در اولین بازی خود در این مسابقات پیروز میدان شد.

سرپرست هیئت انجمنهای ورزشی استان البرز منصوب شد

حسین مکاریها به عنوان سرپرست هیئت انجمنهای ورزشی استان البرز منصوب شد.

بنا به پیشنهاد مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز و از سوی رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی حسین مکاریها به عنوان سرپرست هیئت انجمنهای ورزشی استان البرز معرفی شد.

در حکم صادره از سوی رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی آمده است: جناب آقای حسین مکاریها ، امید است با اتکال به خداوند منان و بهره گیری از تجارب و هماهنگی و ایجاد تعامل در انجمنهای ورزشی در جهت پیشبرد اهداف این فدراسیون موفق و موید باشید.