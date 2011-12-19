ارتقای آگاهی مسلمانان شرط دستیابی به اهداف اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی انقلاب های مردمی در خاورمیانه را مبارک توصیف کرد و افزود: هدف امت اسلامی از تغییر رژیم های مزدور حاکم بازگشت به نظام و قوانین اسلامی است .



تسخیری با بیان اینکه جهان اسلام در عصر کنونی شاهد "بیداری اسلامی" است، مسئولیت علمای اسلام را در دوره کنونی مهم برشمرد و اظهار داشت: مسئولیت علما در حال حاضر در زمینه آگاه سازی مردم نسبت به آموزه های دینی، چندین برابر شده است تا با انسجام در تحرکات خود از انحراف آن جلوگیری کنند.



آیت الله تسخیری افزود: در صورتی که امت اسلامی به درجه مطلوبِ آگاهی و فرهنگ دینی دست یابد تمام اهداف اسلامی خود را محقق خواهد ساخت به شرطی که همه تلاشهای مسلمانان بر قرآن کریم منطبق باشد.



وی توسعه دیدار و گفتگو بین علمای جهان اسلام را ضروری دانست و تصریح کرد: برای آگاهی از افکار و رفع شبهات نسبت به یکدیگر باید آشنایی بین علما افزایش یابد که هدف اساسی مجمع تقریب است، این مجمع در نظر دارد محبت و روابط حسنه را بین مسلمانان نهادینه ساخته و برای وحدت امت اسلامی تلاش کند.



مولانا قاری فضل الرحمن مظاهری رئیس مؤسسه ملی کلکته هند، حجت الاسلام سید اطهر عباس رضوی رئیس مؤسسه تقریب مذاهب و ادیان کلکته و پروفسور غلام یحیی انجم رئیس دانشکده معارف اسلامی و علوم اجتماعی دانشگاه دهلی به همراه هیئتی به دعوت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به ایران سفر کرده‌اند.