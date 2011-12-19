هنرمندان حضور فعال در کنگره بزرگداشت کمال الملک در نیشابور داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال هاشمی صبح دوشنبه در بازدید از دبیرخانه ستاداجرایی بزرگداشت استاد کمال الملک و هشتمین دو سالانه نقاشی ملی بیان داشت: هنرمندان در این دوسالانه می توانند در محضر اساتید برجسته داخلی و خارجی از جمله استاد "ایشتوان اروش" از کشور مجارستان و "یوری دولان" از کشور اسلواکی بهره لازم راببرند.

وی بیان کرد: نیشابور یک پایگاه فرهنگی، هنری و علمی در سطح کشور است و در خصوص مباحث فرهنگی و هنری وضعیت آن را خیلی خوب ارزیابی می کنند و ابر شهر تاریخی نیشابور منشأ و سرچشمه نخبگان درجه اول کشور در اعصار مختلف و حاضر بوده و خواهد بود.

نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی نیشابور گفت: شخصیت‌هایی چون خیام، عطار، فضل، کمال الملک و صدها بزرگ دیگر، تاریخ گران ‌سنگ این سرزمین هستند و این شخصیت‌ها هویت فرهنگی کشور را تشکیل می‌دهند.

فرماندار نیشابور با بیان اینکه شاخص‌های فرهنگی، سنت‌ها و فرهنگ‌ها مجموعه فرهنگ یک ملت را می‌سازند، افزود: ما افتخار می‌کنیم در تاریخمان بزرگانی چون کمال الملک، خیام، عطار و دیگران بودند که چراغ راه ما هستند و می توانند برای نسل حاضر الگویی شایسته باشند.

وی بیان کرد: برگزاری هشتمین دوسالانه ملی نقاشی ایران با عنوان بزرگداشت استاد کمال الملک به میزبانی نیشابور نشان از ظرفیت هنری بالای این شهرحکایت دارد که نیشابور با ظرفیتها و پتانسیلهای بالقوه و بالفعل فرهنگی وهنری که داراست از برخی استان های کشور توانمندی بالاتری دارد.

هاشمی یادآور شد: مجموعه مدیریتی شهرستان نیز آمادگی دارد تا میزبان بزرگداشت استاد کمال الملک و دوسالانه ملی نقاشی ایران باشد و مسئولین وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برنامه ریزی لازم را در این خصوص انجام دهند.