9 هزار پروانه مهارت فنی برای کارگران ساختمانی همدان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی باقری اظهار داشت: با توجه به رشد و توسعه زمینه های عمرانی و افزایش ساخت و ساز و نیاز به آموزش شاغلان این حوزه، آموزش نیروی صنعت ساختمان در همدان مد نظر قرار گرفت.

باقری اظهار داشت: با استناد به ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کارگران ساختمانی باید با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای و ارائه مدارک لازم به مجریان شناسایی کارگران ساختمانی،نسبت به معرفی خود اقدام کنند.

وی اضافه کرد: بنای سفتکار، آرماتور بند، قالب بند و کفراژبند، جوشکار اسکلت، بتن ساز و بتن ریز، عایق کاری، نقشه برداری، سنگ کاری، درب و پنجره سازی، کاشیکاری، گچ کاری، برقکار ساختمان و تاسیسات لوله کشی رشته هایی است که کارگران ساختمانی در آزمون آن شرکت می کنند.

دارندگان پروانه مهارت فنی بیمه می شوند

باقری گفت: دارندگان پروانه مهارت فنی باتوجه به قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی از مزایای بیمه تامین اجتماعی از جمله دفترچه بیمه برخوردار خواهند شد.

باقری عنوان کرد: در سال جاری بیش از 20 هزار گواهینامه توسط آموزش فنی و حرفه ای همدان صادر شده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به عقد تفاهم نامه همکاری با اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همدان گفت: این تفاهم نامه 4ساله درخصوص آموزش مهندسان نظام فنی روستایی است که از سال 88 آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

3500 نفر ساعت آموزش برای اعضای نظام مهندسی همدان برگزار شد

باقری گفت: در سال جاری بیش از سه هزار و 500 نفر ساعت آموزش برای بیش از 190 نفر از اعضای این نظام برگزار شده است.

وی افزود: آموزش و آزمون مربوطه در مراکز فنی و حرفه ای شهرستان های همدان و ملایر و نهاوند انجام گرفته است.

وی عنوان کرد: اعضایی که در آزمون پایانی دوره ها موفق به کسب حدنصاب نمره قبولی شوند از طرف نظام فنی روستایی پروانه اشتغال به کار آنها تمدید و یا صادر می شود.

باقری تاکید کرد: با آموزش صحیح دست اندرکاران صنعت ساختمان شاهد بهبود کیفیت در ساخت و سازها و ارتقا مسائل ایمنی در پروژه های عمرانی خواهیم بود.