دو میلیارد ریال اعتبار به فدراسیون ناشنوایان اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید اشکان اردیبشهت، ظهر دوشنبه در مجمع عمومی اعضای هیئت های ورزشی ناشنوایان استان قزوین که در محل سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان قزوین برگزار شد اظهارداشت: در مدت یک سال و نیم گذشته تغییرات زیادی در فدراسیون ایجاد شده و ضمن بازنگری در ساختار فدراسیون، کمیته های مختلفی هم تشکیل شده تا ساماندهی امور بهتر شود.

وی افزود: 11 انجمن و 17 رشته ورزشی ویژه ناشنوایان در کشور فعال شده و توسعه ورزشهای همگانی امسال با جدیت پیگیری می شود.

سه هزار ورزشکار ناشنوا در کشور

اردیبهشت تصریح کرد: با توسعه ورزشهای همگانی ناشنوایان زمینه ورزش در همه سنین برای این گروه به صورت رایگان فراهم خواهد شد.

این مسئول بیان کرد: در سال گذشته 102 هزار ناشنوا در بهزیستی ثبت نام کردند که تعداد زیادی نیز مراجعه نکرده اند و برخی نیز با معیارهای بهزیستی هماهنگ نیستند اما از همین آمار اعلام شده نیز اگر 10 درصد به ورزش روی آورند باید 10 هزار نفر را در میادین ورزشی شاهد باشیم که در حال حاضر تنها سه هزار ناشنوا ورزش می کنند.

وی گفت: اگر بخواهیم فعالیتهای ورزشی ناشنوایان توسعه پیدا کند باید استقبال این افراد بسیار بیشتر از گذشته شود و برای مثال وجود تنها 52 ورزشکار ناشنوا در استان قزوین زیبنده این منطقه مستعد نیست.

دبیر فدراسیون ورزشهای ناشنوایان کشور بیان کرد: در55 سال گذشته متاسفانه هیچ کرسی بین المللی در ورزش ناشنوایان نداشتیم اما با تلاش و پیگیری انجام شده در یک سال گذشته توانستیم سه کرسی جهانی را کسب کنیم و جایگاه بین المللی خود را ارتقاء بخشیم.

اردیبهشت یادآورشد: با سه هزار و 600 مکاتبه بین المللی برای کسب جایگاههای جهانی تلاش می کنیم زیرا استعدادهای ورزشی ناشنوایان کشور در حدی است که در صورت حضور در میادین جهانی قادریم مدال های رنگارنگی را برای کشور به ارمغان اوریم.

این مسئول اظهارداشت: شرکت در 13 دوره مسابقات قهرمانی کشور، 32 اردوی تیم ملی، پنج کلاس آموزشی مربی گری برای ناشنوایان و ارائه مدرک به 170 ناشنوا، راه اندازی روابط عمومی و امور بین الملل، سایت سه زبانه، اعزام به سه مسابقه خارج از کشور، کسب مقام قهرمانی در فوتبال آسیا، اقیانوسیه در کره جنوبی و قهرمانی فوتسال در سوئد از مهمترین اقدامات انجام شده در بخش ورزش ناشنوایان کشور است.

اردیبهشت گفت: علیرغم قهرمانی ارزشمند ناشنوایان کشور در فوتسال و فوتبال که یک بازیکن نیز از استان قزوین است( مظاهر شیرزاد) متاسفانه رسانه ها این خبر را زیاد پوشش ندادند و در حق ورزشکاران ناشنوای کشور کم لطفی شد.

وی بیان کرد: امسال برای اولین بار تیم بانوان ناشنوای کشور برای مسابقات والیبال و تنیس روی میز به ارمنستان اعزام شدند و سال آینده نیز به مسابقات اسیایی اعزام خواهند شد که امید مدال نیز داریم.

این مسئول اظهارامیدواری کرد با گرایش بیشتر ناشنوایان به رشته های ورزشی می توان ضمن حضور موفق در مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک و کسب مدال، رنکینگ ایران در این بخش را نیز ارتقاء داد.