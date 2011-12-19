اتمام ساخت صحن مرکزی مصلی امام خمینی (ره) تا سال 92

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر علیزاده امروز در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر درباره ساخت مصلی تهران اظهار داشت:‌ این پروژه بزرگترین پروژه در دست اجرای این سازمان است که تاکنون پیشرفت فیزیکی آن به بیش از 52 درصد رسیده که گنبد بتنی آن بزرگترین گنبد مساجد در جهان است.

وی افزود: از زمانی که مصلی به وزارت راه و شهرسازی سپرده شد، یک جهش بزرگی در عملیات ساخت آن به وجود آمد و تا سال 92 صحن مرکزی به اتمام می‌رسد. همچنین هزار و 700 نفر قبل از فصل زمستان در این حوزه مشغول فعالیت بودند که الان به حدود 700 تا 800 نفر رسیدند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره سقف ساختمان اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد گفت: این سالن اجلاس نماینده 200 کشور جهان است که محل آن در محوطه سالن موجود اجلاس سران ساخته می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مساحت این سالن جدید 22 هزار متر مربع است و ساختمان تشریفات، سالن نشست‌های خبری به ظرفیت 400 خبرنگار، سالن ضیافت، 22 هزار متر پارکینگ طبقاتی، 60 تا 70 هزار متر محوطه سازی و ایجاد پاویون فرودگاه مهرآباد در آن دیده شده است.

علیزاده تصریح کرد:‌ برای اسکان این سران 9 هکتار از زمین نمایشگاه بین‌المللی برای ساخت هتل و مجموعه اقامتی اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح توسعه حرم حضرت معصومه(س) اظهار داشت:‌ وزارت راه و شهرسازی 165 بیمارستان با بیش از 22 هزار تخت و ورزشگاه بزرگ ساخته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سال 90 بیش از 54 بیمارستان با 3 هزار و 150 تخت تحویل داده می‌شود گفت: الان در کل کشور حدود 212 پروژه فعال با بیش از سه میلیون متر مربع در دست اجراست که بزرگترین آن مصلی تهران است.