نصب 13 دستگاه تولید برق خورشیدی در مناطق عشایری خوزستان

غلامرضا دیناری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دستگاه ها شامل هفت دستگاه حمام که با انرژی خورشیدی کار می کنند و شش دستگاه تولید برق خورشیدی است که با اعتباری افزون بر 200 میلیون ریال نصب و راه اندازی شده اند.

دیناری افزود: این اقدام برای رفاه حال عشایر ساکن در مناطق سخت گذر و کوهستانی و حفاظت هر چه بیشتر از جنگلها و مراتع شهرستان و گسترش استفاده از انرژیهای نوین مانند انرژی خورشیدی و حذف تدریجی استفاده از سوختهای نباتی و نفت و گاز صورت گرفته است.



وی گفت: با نصب این دستگاه ها 100 خانوار ساکن در مناطق مختلف عشایری شمال شهرستان دزفول از مزایای آن بهره مند شدند.



دستگاه های مزبور با استفاده از پنلهای مخصوص در زوایای خاصی نور خورشید را به انرژی قابل استفاده تبدیل و با بهره گیری از آن آب گرم برای مصرف کنندگان و برق مورد نیاز هر خانوار در سطح روشن کردن پنج الی شش لامپ کم مصرف، شارژ تلفن همراه و روشن کردن تلویزیونهای با ولتاژ پائین و کم مصرف را تامین می کند.

