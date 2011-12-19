به گزارش خبرنگار مهر، قاسم باقری قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: تلفات جادهای نیز در همین زمان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 19 درصد کاهش نشان میدهد.
وی با اشاره به اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه از سال 85 افزود: در این مدت به دانش آموزان این مدارس آموزشهای ایمنی لازم داده شده است که خوشبختانه در این مدت هیچ موردی از تصادفات منجر به صدمه یا فوت ثبت نشده است.
مدیر کل حمل و نقل و پایانههای قم احداث مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین، امداد رسانی فنی به خودروها، نصب تابلوهای تبلیغاتی، بیلبور و تابلوهای پیام متغیر، اصلاح نقاط حادثه خیز و احداث پارک ترافیک را از جمله اقدامات این اداره کل برشمرد.
باقری نصب دوربینهای نظارتی و دستگاههای تردد شمار، احداث پل عابر پیاده در جادهها، نصب دوربینهای ثبت تخلف، نوسازی ناوگان اتوبوس و مینی بوس، فروش اینترنتی بلیت و عقد قرارداد با آژانسهای مسافرتی را از دیگر خدمات ارائه شده توسط این اداره کل ذکر کرد.
احداث 15 مجتمع خدماتی و رفاهی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بهره برداری 15 مجتمع خدماتی - رفاهی در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: مجتمعهای خدماتی - رفاهی فعال در قم بهترین، جذابترین و مجللترین مجتمع در کل کشور هستند که استانهای دیگر از این مجتمعها الگو میگیرند.
مدیر کل حمل و نقل و پایانههای قم با اعلام اینکه در حال حاضر 12 مجتمع خدماتی - رفاهی در حال ساخت است ادامه داد: برای احداث این مجتمعها 52 نقطه به تصویب رسیده است و در سال جاری 2 راه دسترسی به مجتمعها احداث شده است.
باقری اضافه کرد: مجتمعهایی که 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند میتوانند از اعتبار 100 میلیون تومانی این اداره کل استفاده کنند.
وی به احداث شهرکهای حمل و نقل اشاره کرد و اظهار داشت: برای قم سه شهرک پیش بینی شده است که در حال حاضر 2 شهرک در دست احداث است که امیدواریم تا پایان سال 90 به بهره برداری برسد.
2 میلیون و 200 هزار تن کالا از قم صادر شد
مدیر کل حمل و نقل و پایانههای قم افزود: در بخش حمل و نقل کالا در 8 ماهه امسال 2 میلیون و 200 هزار تن کالا از مبدا قم به سایر مقصدها منتقل شده است.
باقری اضافه کرد: پودر سنگ، خاک معدنی، آجر، گچ، سنگ و... از جمله کالاهای منتقل شده از قم به سایر نقاط است.
وی ادامه داد: در بخش حمل و نقل مسافر نیز در این مدت 1 میلیون و 850 هزار نفر از قم به سایر مقاصد جا بجا شدهاند.
مدیر کل حمل و نقل و پایانههای قم همچنین از افزایش صد درصدی رسیدگی به تخلفات شرکتهای تابعه این اداره کل خبر داد و گفت: مسافران اربابان ما هستند و ما برای ارائه خدمات بهتر به آنها از هیچ تلاشی فرو گذار نمیکنیم که آموزش 2 هزار و 786 نفر دوره، به اعضا این اداره کل در این راستا انجام شده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانههای قم از کاهش 32 درصدی آمار تصادفات جادهای در 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
