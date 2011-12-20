نهم دی روز میثاق دوباره مردم ایران با ولایت فقیه است

ابوطالب آذربرا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فتنه‏ گران می‏ خواستند وانمود کنند که مردم ایران از انقلاب خود برگشته ‏اند اما حضور مردم در این حماسه باعث شد که این روز جاودانه و توطئه ‏های دشمن خنثی شود.



وی اضافه کرد: مردم ایران در صحنه‏ های مختلف انقلاب اسلامی، همچون بیست و دو بهمن هر سال حضوری آگاهانه و پرشور دارند.



رئیس کمیسیون اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهرقدس با بیان اینکه امروز پوزه دشمنان به خاک مالیده شده، ادامه داد: امروز بیداری اسلامی و جنبش عدالت‏ طلبی در آمریکا و اروپا در اعتراض به نظام سرمایه‏ داری کاخ پوشالی استکبار جهانی را به لرزه در آورده است.



وی با بیان اینکه حماسه بزرگ و تاریخی 9 دی روزی است که ملت ایران میثاقی دوباره با ولایت فقیه بستند، افزود: 9 دی روز فراموش نشدنی در تاریخ انقلاب اسلامی است که نشان داد بصیرت، اطاعت و پیروی از ولایت فقیه چگونه توانست فتنه‌های دشمنان این مرز و بوم راخنثی کند و بار دیگر موجب عظمت و عزت ایران اسلامی شود.

ابوطالب آذربرا تاکید کرد: دشمنان نظام و انقلاب، لحظه‌ ای دست از دشمنی بر نخواهند داشت و باید در همه زمانها با بصیرت، آگاهی و درک از حوادث و اتفاقات با حضوری مداوم و گسترده برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی، امام، شهدا و ولایت فقیه آماده باشیم.



آذربرا ادامه داد: در روز 9 دی همه توطئه‌های دشمن با حضور گسترده و میلیونی مردم با شکست مواجه و امید دشمن به یاس تبدیل شد.



وی بیان کرد: همچنین آمریکا با ذلت و با دادن پنج هزار کشته و هزاران زخمی در حال خروج از عراق است.

ابوطالب آذربرا ادامه داد: رسوایی آمریکا با شکار پهپاد، هواپیمای جاسوسی فوق مدرنش توسط نیروهای سپاه و ارتش و درخواست عاجزانه سردمداران آمریکا برای استرداد آن، نیز نشانه شکست دشمنان انقلاب است.



این مسئول اضافه کرد: امروز ایران اسلامی در اوج اقتدار قرار دارد اما نباید دچار غرور شویم بلکه باید با تمام وجود در صحنه حضور داشته باشیم و از انقلاب و دستاورد های آن محافظت کنیم.



وی افزود: با حفظ وحدت و همکاری و هماهنگی با مسئولان نظام باید رسالت خود را در برابر انقلاب و ارزشهای آن به انجام برسانیم.



رئیس کمیسیون اجتماعی و ورزش شورای اسلامی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب ایمان به خدا و حضور مردم در صحنه را از عوامل پیروزی نظام در مقابل فتنه‏گران در حماسه 9 دی بیان کردند.