به گزارش خبرنگار مهر، در این کنگره نشستهای تخصصی با محوریت علوم انسانی برگزار می‌شود.

این همایش در پنج محور اصلی برگزار می‌شود. علوم انسانی و میراث تمدن اسلامی، نقش علوم انسانی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و علوم انسانی و نظام آموزش و پژوهش در ایران از جمله محورهای این همایش به شمار می‌روند.

نظام برنامه ریزی دروس علوم انسانی در ایران و کارکردها و دستاوردهای علوم انسانی نیز دو محور دیگر این همایش هستند.

علاقمندان برای ثبت نام در این همایش می‌توانند به سایت congress2.ihcs.ac.ir مراجعه کنند، این همایش طی روزهای 14 و 15 دی ماه در مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران واقع در ولنجک برگزار می‌شود.