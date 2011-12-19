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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

دومین کنگره ملی علوم انسانی برگزار می‌شود

دومین کنگره ملی علوم انسانی برگزار می‌شود

دومین کنگره ملی علوم انسانی از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی طی روزهای 14 و 15 دیماه در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنگره نشستهای تخصصی با محوریت علوم انسانی برگزار می‌شود.

این همایش در پنج محور اصلی برگزار می‌شود. علوم انسانی و میراث تمدن اسلامی، نقش علوم انسانی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و علوم انسانی و نظام آموزش و پژوهش در ایران از جمله محورهای این همایش به شمار می‌روند.

نظام برنامه ریزی دروس علوم انسانی در ایران و کارکردها و دستاوردهای علوم انسانی نیز دو محور دیگر این همایش هستند.

علاقمندان برای ثبت نام در این همایش می‌توانند به سایت congress2.ihcs.ac.ir مراجعه کنند، این همایش طی روزهای 14 و 15 دی ماه در مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران واقع در ولنجک برگزار می‌شود.

کد مطلب 1487792

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