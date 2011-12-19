کلاسهای فرهنگی مذهبی در مدارس اردل برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسن چراغی اظهار داشت: با همکاری تبلیغات اسلامی اردل و اداره آموزش و پرورش این شهرستان کلاسهای فرهنگی ومذهبی در مدارس شبانه روزی اردل برگزار می شود.

وی افزود: با هدف ارتقای سطح فرهنگی مدارس به خصوص مدارس شبانه روزی یک دوره کلاس آموزشی و فرهنگی برگزار می شود.

رئیس تبلیغات اسلامی اردل افزود: این کلاسها شامل احکام، قرآن آموزی، دعا ونیایش و نماز است که در مدارس شبانه روزی پسرانه ودخترانه در مقطع راهنمایی و دبیرستان برگزار می شود.

چراغی تصریح کرد: این کلاس‌ها به مدت 10روز در هر مدرسه شبانه روزی برگزار می شود.

