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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

حجت الاسلام چراغی:

کلاسهای فرهنگی مذهبی در مدارس اردل برگزار می شود

کلاسهای فرهنگی مذهبی در مدارس اردل برگزار می شود

اردل - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی اردل گفت: کلاسهای فرهنگی مذهبی در مدارس شهرستان اردل از توابع استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسن چراغی اظهار داشت: با همکاری تبلیغات اسلامی اردل و اداره آموزش و پرورش این شهرستان کلاسهای فرهنگی ومذهبی در مدارس شبانه روزی اردل برگزار می شود.

وی افزود: با هدف ارتقای سطح فرهنگی مدارس به خصوص مدارس شبانه روزی یک دوره کلاس آموزشی و فرهنگی برگزار می شود.

رئیس تبلیغات اسلامی اردل افزود: این کلاسها شامل احکام، قرآن آموزی، دعا ونیایش و نماز است که در مدارس شبانه روزی پسرانه ودخترانه در مقطع راهنمایی و دبیرستان برگزار می شود.
 
چراغی تصریح کرد: این کلاس‌ها به مدت 10روز در هر مدرسه شبانه روزی برگزار می شود.
 
کد مطلب 1487794

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