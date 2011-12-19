اختصاص 30 هزار کارت الکترونیکی برای شهروندان قمی

مسیح الله معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر از توزیع 30 هزار کارت الکترونیکی بین شهروندان قمی خبر داد و گفت: در این طرح که در خط اتوبوسرانی حرم مطهر حضرت معصومه(س) به شهرک پردیسان به صورت آزمایشی اجرا می‌شود بلیت الکترونیکی جایگزین پول نقد خواهد شد.



وی ابراز امیدواری کرد: این طرح تا دهه فجر امسال در سایر خطوط اتوبوسرانی قم اجرایی شود.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم حذف تبادل وجه نقد، دقت و سرعت عمل بالا، امکان ردیابی و کنترل اتوبوس در طول مسیر را از مزایای اجرای این طرح ذکر کرد.



معصومی افزود: با اجرای این طرح حجم مسافر نیز مشخص می شود که از این طریق می توان در مطالعات کاربردی برنامه ریزی مناسبی انجام داد.



فعالیت 435 دستگاه اتوبوس در قم



وی با اشاره به اضافه شدن 28 دستگاه اتوبوس نو به ناوگان حمل و نقل شهری ادامه داد: تعداد اتوبوس های در اختیار سازمان اتوبوسرانی به 435 دستگاه رسید.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم هزینه تهیه اتوبوس های نو و هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل را به ترتیب 3 میلیارد و 920 میلیون تومان و یک میلیارد و 400 میلیون تومان ذکر و اضافه کرد: اعتبار این پروژه‌ها از محل منابع شهرداری تأمین شده است.