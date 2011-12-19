اعزام مبلغ از سوی سازمان تبلیغات به روستاهای فاقد روحانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ثابت حاتمی، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی ساوجبلاغ صبح دوشنبه با دهیاران بخش مرکزی ساوجبلاغ در فرمانداری این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

حاتمی در این دیدار ضمن تشکر از همت و تلاش دهیاران در آبادانی روستاها گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در کنار کارهای عمرانی و اقتصادی تلاش جهت ارتقاء شاخصه های مثبت فرهنگی جامعه است که این مهم در برابر هجمه های دشمنان و فرهنگ غلط غربیها به جوانان این مملکت اسلامی مصونیت می دهد.

وی افزود: در این راستا سازمان تبلیغات اسلامی در تلاش است روستاهایی که فاقد روحانی مستند مبلغ و روحانی مستقر اعزام نماید و همکاری و مساعدت دهیاران در این امرمهم بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

