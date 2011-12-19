ساخت مسکن مهر بازگشت به گفتمان امام(ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح 5 هزار و 900 واحد از مسکن مهر اردبیل با بیان اینکه 62 واحد مسکن مهر در اردبیل احداث می شود، اظهار داشت: 27 هزار واحد از این واحدها در مناطق روستایی ساخته شده که این تعداد مسکن در 2 سال در کشور بی بدیل است.

نیکزاد با بیان اینکه 2 هزار و 300 واحد از واحدهای فرسوده بازسازی شده است، افزود: این واحدها با وام قرض الحسنه ساخته شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح جاده اردبیل به میانه که به جاده سرجم معروف شده است، اردبیل را از بن بست خارج می کند افزود: تفکرات اولیه این جاده از زمان استانداری احمدی نژاد در اردبیل پایه ریزی شد و در دولت دهم این جاده پس از 12 سال به بهره برداری رسید.

وی طول این جاده را 180 کیلومتر عنوان کرد و گفت: با بهره برداری از این جاده مدت زمان مسافرت از اردبیل به تهران به مدت 2 ساعت کاهش پیدا می کند.

نیکزاد افتتاح جاده سرجم را کار بزرگی برشمرد و تصریح کرد: در نگاه اولیه این جاده به نظر غیر ممکن می آمد اما با کار شبانه روزی مسئولان مرتبط این اتفاق به خوبی و خوشی در استان اردبیل پایان یافت.