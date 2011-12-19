ابلاغیه قالیباف، تئاتر شهر و آغاز اجرای "مشروطه بانو"

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایازی در دیداری که از مجموعه تئاتر شهر انجام داد گفت: مسوولان شهرداری تهران مجموعه تئاتر شهر را به عنوان میراثی ماندگار می‌دانند که حفظ و حراست از آن جز وظایف اصلی ماست بنابراین تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا فضای این مجموعه برای اجرای برنامه های نمایشی شکل کاربردی تری به خود بگیرد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تهران با اشاره به ساخت و سازهای شرکت مترو در محوطه مجموعه تئاتر شهرگفت: شهروندان تهرانی انتظار دارند شبکه حمل و نقل عمومی در مواجهه با آلودگی‌های زیست محیطی توسعه پیدا کرده و روی آن سرمایه گذاری شود. ضمن اینکه مجموعه تئاتر شهر هم یکی از مجموعه‌های ماندگار هنری است که هنرمندان فرهیخته با تمام مشکلات آثار نمایشی را به مخاطبان ارائه می کنند. بنابراین لازم است در حفظ و نگهداری آن هم نهایت تلاش را داشته باشیم.

ایازی افزود: هردو مواردی که به آن اشاره کردم از مطالبات به حق و مهم شهروندان تهرانی است وما حتما باید پاسخگوی این دو مطالبه باشیم از سوی دیگر در چند روز اخیر هم که بحث ساخت هواکش مترو در محوطه تئاتر شهر به میان آمده و اعضای شورای اسلامی شهر تهران هم تاکید زیادی در حل این مشکل دارند تلاش کردیم تا این موضوع هرچه سریع تر مرتفع شود از این جهت آقای قالیباف در روز های اخیرابلاغ کردند تا در این مورد بررسی جامع تری صورت پذیرد تا یا مکان دیگری برای نصب هواکش در نظر گرفته شود یا این مکان مشکلی را برای مجموعه تئاتر شهر ایجاد نکند.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطر نشان کرد : شهرداری تهران نهایت تلاش خود را انجام خواهد داد تا این مکان ارزشمند نمایشی همچنان فاخر باقی بماند به همین منظور نگاه جدی تر به ساماندهی محوطه مجموعه چه در ضلع شمالی و چه در محوطه های دیگر مجموعه از جمله اقداماتی است که باید به اجرایی شدن آن تلاش کنیم .البته از نظر من وجود ایستگاه مترو در محوطه مجموعه تئاتر شهر می تواند فرصت خوبی برای شناساندن هرچه بهتر مجموعه به شهروندان تهرانی باشد . اما در مورد هواکش مترو هم موضوع مورد بررسی بیشتری قرار می دهیم تا مشکل هر چه زودتر حل شود.



"ما یک معلم می خواهیم" سه تندیس از جشنواره دهلی گرفت



حامد شفیع خواه و حامد نصرآبادیان پس از اجرای نمایش "ما یک معلم می خواهیم" در جشنواره دهلی، با کسب سه تندیس به ایران بازگشتند.

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی حامد شفیع خواه و طراحی حرکت حامد نصرآبادیان در یازدهمین جشنواره تئاتر کودک دهلی به روی صحنه رفت و موفق شد سه تندیس کارگردانی، طراح حرکت و ایده پردازی را دریافت کند.

نمایش "ما یک معلم می خواهیم" به نویسندگی و کارگردانی حامد شفیع خواه و با بازی حامد نصرآبادیان، نیما پوردهناد، بهار یداللهی، مریم فرهنگی و مروارید رمضانی در یازدهمین جشنواره کودک دهلی اجرا شد.

اجرای"مشروطه بانو" آغاز شد

اجرای عمومی نمایش"مشروطه بانو" یا مجلس شبیه حصرنامه کارگاه بکاء به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی با حضور بازیگران صاحب نام تئاتر کشورمان در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهرآغازشد.

دراین اثر نمایشی که ساعت 19 با مدت 180 دقیقه و قیمت بلیت 10 هزار تومان به صحنه می رود، به ترتیب ورود صحنه رویا نونهالی ، رویا میرعلمی، محمد مختاری، آذر خوارزمی، شهرام حقیقت دوست ، مجید رحمتی ، رضا امامی ، علی سلیمانی، خسرو شهراز، ایمان دبیری، هومن سیدی، بهزاد فراهانی، آزاده صمدی ، مسعود میرطاهری ، لیلا برخورداری ، بهناز جعفری، علیرضا محمدی، محمود جعفری، علی میلانی، مریم توکلی، فریده سپاه منصور و سیامک صفری به عنوان بازیگر حضور دارند.





