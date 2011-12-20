سرمایه گذاری 430 میلیاردی مخابرات در دفاتر آی سی تی روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر یوسف پور در سومین همایش دو روزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که با شعار فرصت آفرینی و توانمندسازی با آی سی تی روستایی آغاز به کار کرد، اظهار داشت: راه اندازی 10 هزار دفتر آی سی تی روستایی یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور بود که در سال 88 و حتی سریعتر از برنامه چهارم توسعه محقق شد.

وی با بیان اینکه ایجاد این دفاتر با سرمایه گذاری اولیه 200 میلیارد تومان انجام شد، افزود: علاوه بر این شرکت مخابرات ایران مبلغ 230 میلیارد تومان نیز در این دفاتر هزینه کرده است.

وی عملیاتی شدن دفاتر آی سی تی روستایی را نقطه عطفی در خدمات رسانی به روستاها عنوان کرد تا زیر ساختهای دولت الکترونیک محقق شود و گفت: نزدیک به 50 درصد روستاهای کشور از امکانات دفاتر آی سی تی روستایی بهره مند شده اند.

یوسف پور با اشاره به خدمات بانکی، مخابراتی و دیتا که در این دفاتر ارائه می شود، گفت: از تجمیع این خدمات بستری ایجاد شده که انواع خدمات سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بانکداری و کسب و کار الکترونیکی به روستائیان ارائه می شود.

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: به رغم زیرساخت های موجود برای دولت الکترونیکی بهره برداری کاملی از دفاتر آی سی تی روستایی صورت نگرفته است و بر این اساس در حال انجام مذاکرات با دستگاههای اجرایی هستیم.

وی اظهار امیدواری کرد با حمایت دستگاههای اجرایی دفاتر آی سی تی روستایی به عنوان مرکز ثقل فعالیتهای روستایی شناخته شوند.