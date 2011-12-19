حسن خسروجردی در گفتگو با مهر با اشاره به توقف کامل سوآپ فرآورده‌های نفتی ایران از دریای خزر، گفت: در حال حاضر سوآپ فرآورده‌های نفتی نه از نظر قانونی بلکه به صورت عملیاتی به طور کامل توسط بخش خصوصی متوقف شده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر تعیین نرخ سوآپی توسط وزارت نفت برای سوآپ سوخت مایع توسط بخش خصوصی به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: هم اکنون وزارت نفت برای هر تن فرآورده نفتی نرخ سوآپی 25 دلار تعیین کرده است.

وی با تاکید بر اینکه پیشتر هیچگونه نرخ سوآپی برای بخش خصوصی برای سوآپ فرآورده های نفتی در نظر گرفته نشده است، بیان کرد: در سالهای اخیر به تدریج 10 و سپس 15 دلار و اخیرا 25 دلار نرخ سوآپی در نظر گرفته شده است.

خسروجردی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای انتقال هر تن فرآورده نفتی از جنوب به شمال حدود 120 هزار تومان هزینه می کند، اظهارداشت: بر این اساس، انجام سوآپ توسط بخش خصوصی حداقل منجر به کاهش هزینه های انتقال فرآورده نفتی می شود.

وی در خصوص سوآپ نفت خام از کشورهای حاشیه دریای خزر هم توضیح داد: بر خلاف آمارهای ارائه شده هم اکنون ماهانه حدود 70 هزار بشکه بیشتر نفت از حوزه دریای خزر سوآپ نمی شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون ظرفیتی برای سوآپ روزانه 300 هزار بشکه نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر با ساخت خطوط لوله و پایانه نفتی ایجاد شده است، تاکید کرد: با این وجود، هم اکنون فقط یک شرکت خارجی آن هم ماهانه حدود 70 هزار بشکه نفت از دریای خزر نفت سوآپ می کند.

وی در واکنش به اظهارات امروز احمد قلعه بانی مدیر عامل شرکت میل نفت ایران مبنی بر تکذیب توقف سوآپ فرآورده‌های نفتی از کشورهای حاشیه دریای خزر، گفت: این موضوع در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های شرکت ملی نفت ایران نیست.

این مقام مسئول با بیان اینکه مسئولیت سوآپ فرآورده‌های نفتی به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران واگذار شده است، اظهار داشت: گفته های امروز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران تامل برانگیز است.

سید ناصر سجادی قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پخش ایران پیشتر در گفتگویی، علت توقف سوآپ فرآورده های نفتی کشور را عدم نیاز فعلی شمال کشور به ورود فرآورده‌های نفتی اعلام کرده بود. به گفته این مقام مسئول در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، هرگاه برای مصرف فرآورده های نفتی در شمال کشور به ورود آن نیاز پیدا کنیم این سوآپ انجام می شود.

این در حالی است احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبرهای منتشر شده در مورد توقف سوآپ فرآورده های نفتی را تکذیب کرده است.

خبرگزاری مهر روز گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرده بود: برای چندمین بار متوالی در سال‌های اخیر سوآپ فرآورده های نفتی ایران از کشورهای حاشیه دریای خزر متوقف شد.