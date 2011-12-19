فعالیتهای میراث فرهنگی در جیرفت افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود معناصری ظهر دوشنبه در نشست شناسایی ظرفیتهای فرهنگی عشایری جیرفت با نماینده ویژه رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور اظهارداشت: بی توجهی به حفاظت از آثار تاریخی جیرفت سبب اعتراضات مردمی شده است.

وی اظهار داشت: توجه مسئولان میراث فرهنگی استان می تواند سبب شناساندن بهتر منطقه تاریخی جیرفت به جهانیان شود چرا که آثار به دست آمده تمدن ثبت شده جیرفت نیاز به شناساندن و توجه بیشتر دارد.

در ادامه جلسه منصور بهمنی، مشاور استاندار کرمان در امور عشایر با اشاره به توانمندی و قابلیت های فرهنگی عشایر استان کرمان، فراموش شدن عشایر و فرهنگ غنی آنان را خطری فرهنگی عنوان کرد.

بهمنی تصریح کرد: علی رغم تلاش های دولت نهم و دهم در رابطه با احداث راه، مسکن، مدرسه، بهداشت که از ابتدای دولت نهم مدارس شبانه روزی دو برابر شده و همچنین مسکن عشایر از 450 باب به ده هزار باب از معرفی به بانک تا تحویل رسیده است اما هنوز نا کافی و جوابگوی نیاز عشایر نیست.