به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار تیم‌های فوتبال داماش گیلان و نفت تهران اتفاقاتی رخ داد تا مهدی مهدوی‌کیا ستاره بی‌حاشیه و با اخلاق فوتبال کشورمان، با ناراحتی ساک و وسائل شخصی‌اش را جمع کرده و راهی تهران شود.

در حالیکه مسئولان باشگاه داماش سعی در رد این اتفاق دارند و امیر عابدینی هم امروز اعلام کرد این مسائل شایعه است، برخی از هواداران تیم داماش گیلان در پایان آن دیدار شعارهایی را علیه کاپیتان پیشین تیم ملی ایران سر دادند که باعث ناراحتی این بازیکن شد.

وی که در این فصل به تائید مهدی دینورزاده سرمربی پیشین داماش و ابراهیم قاسمپور سرمربی جدید داماش، عملکرد خوبی برای این تیم داشت و 5-6 پاس گل هم داده و عامل اصلی صعود این تیم به مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی بود، پس از آن اتفاق راهی تهران شد و برای برگزاری دیدار خیرخواهانه ستاره‌های هامبورگ با یاران زیدان و رونالدو راهی آلمان شد.

در آن مسابقه که بازتاب خبری بسیاری داشت، تنها 4 بازیکن توسط تماشاگران حاضر در ورزشگاه تشوق شدند که یکی از آنها مهدوی‌کیا بود و آلبرت، رونالدو و زیدان بازیکنان دیگر. ضمن اینکه هیچ کس اتفاق فصل گذشته را فراموش نمی‌کند که "کیا" پس از گلزنی به ملوان در ورزشگاه تختی انزلی، توسط تماشاگران ملوان به شدت تشویق شد.

در این شرایط و در حالیکه مهدوی‌کیا در همه ورزشگاه‌های ایران مورد تشویق تماشاگران قرار می‌گیرد، این بی‌احترامی برای مهدوی‌کیا قابل تحمل نبود و تصمیم گرفته است دیگر برای بازی به داماش برنگردد، به همین دلیل پس از بازگشت از آلمان در تمرینات این تیم شرکت نکرده و در بازی امروز تیم شهرداری تبریز برابر داماش گیلان حضور نداشت.

وی که به عابدینی هم گفته بود دیگر در داماش بازی نخواهد کرد، در این رابطه عصر امروز دوشنبه نشستی با مدیرعامل باشگاه داماش خواهد داشت تا در مورد وضعیت آینده‌اش تصمیم گیری شود.

البته بعید به نظر می‌رسد عابدینی بتواند رضایت مهدوی‌کیا را برای بازگشت به داماش جلب کند که در این صورت بازگشت به پرسپولیس(درصورت دریافت پیشنهاد از باشگاه پرسپولیس) یا خداحافظی از فوتبال و پیوستن به جرگه مربیگری؛ دو موضوعی است که ممکن است برای مهدوی‌کیا در پایان این جلسه رخ دهد.

متاسفانه در سال‌های اخیر لیدرهای فوتبال بدون توجه به افتخارات گذشته برخی از بازیکنان بزرگ فوتبال کشورمان و جایگاه اخلاقی آنها، به جای احترام به این اسطوره‌ها، به دلایل مختلف که یکی از آنها نتایج تیم‌ مربوط است، حرمت این نفرات مطرح را شکسته و علیه آنها فحاشی می‌کنند که آخرین مورد آن مهدوی‌کیاست، بازیکنی که همیشه مورد احترام اهالی فوتبال ایران بوده است.