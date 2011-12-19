تدوین راهکارهای علمی در مدیریت بحران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان قدس پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری مانور زلزله در این شهرستان گفت: شهرستان قدس ازجمله شهرستانهایی است که بسیاری از ساخت و سازهای آن به صورت اصولی انجام نشده و در صورت بروز زلزله با مقیاس بالاتر از شش ریشتر درصد بالایی از ساختمان های این شهرآسیب جدی خواهند دید .

علی جهانبخشی نحوه مدیریت حوادث را مهم ارزیابی کرد و گفت: یکی ازموارد ضروری درهنگام بروز بلایا، نحوه مدیریت آن است که به فرایند برنامه ‌ریزی و عملکرد مسئولان بستگی دارد و در این زمینه برنامه ریزی منسجم و از پیش تایین شده عبور از شرایط بحران را آسان تر است.

وی با بیان اینکه باید باور پذیری و آگاهی مردم را در زمینه حوادث غیرمترقبه از جمله افزایش داد، بیان کرد: قریب به اتفاق شهرهای کشور برروی گسل زلزله قرارگرفته اند واحتمال وقوع بلایای طبیعی درهر زمان امکان پذیر است بر این اساس ضروری است تا باور پذیری افراد در خصوص احتمال وقوع بلایا تقویت شود.

جهانبخشی به اهداف مشخص شده این مانور نیز اشاره کرد و افزود:آموزش مقابله با حوادث و بلایای طبیعی امری لازم و ضروری است و این آموزش ها باید به صورت فراگیر در تمامی استان ها و شهرها ارائه شود.

شایان ذکر است، به منظورآمادگی واقدامات قبل ،حین و بعد وقوع بلایای طبیعی مانوری عظیم با هماهنگی ستاد بحران استان و با همکاری تمامی ادارات و سازمانهای شهرستان قدس پیش از ظهر امروز برگزار شد.

در این مانور تمامی ادارات شهرستان قدس از جمله سازمان آتش نشانی، بهداشت، مرکز خدمات درمانی، کمیته امداد و سایر نهادها توانمندی های خود را در این زمینه به نمایش گذاشتند.