تفاوتها و تشابهات اخلاق اسلامی و مسیحی/ چگونه کسب فضیلت کنیم

دکتر راجر اسکروتن فیلسوف بریتانیایی و استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد در مورد تفاوتهای اخلاق فضیلت‌گرای فیلسوفان اسلامی ایرانی و فیلسوفان غربی از جمله ارسطو به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت ابن سینا و غزالی به شدت متأثر از افلاطون و ارسطو بودند.

مؤلف "فرهنگ اندیشه سیاسی" تصریح کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در قرون وسطی که دوران شکوه و عظمت فلسفه اسلامی است تفاوتهای زیادی میان دیدگاههای فیلسوفان مسلمان و غربی در مورد اخلاق وجود نداشته است.

وی یادآور شد: باید توجه داشت مطالعه کنونی ما از این فیلسوفان، شاید بیان کننده حقایق مربوط به آنها در زمان خود نباشد، به عبارت دیگر باید میان اندیشه این فیلسوفان در زمان خودشان و آنچه در حال حاضر وجود دارد تمایز و تفاوت قائل شد.

این فیلسوف بریتانیایی تأکید کرد: اگر دیدگاه ارسطو در مورد اخلاق را بپذیریم که قابل پذیرش نیز هست، فضیلت در کانون اخلاق قرار دارد. از سوی دیگر ارسطو معتقد است که باید فضیلت را از سنین کودکی آموخت و آموزش دید. او معتقد است کسب فضیلت را باید از طریق الگوها و نمونه‌هایی که وجود دارند آموخت.

این فیلسوف معاصر تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر و در دنیای کنونی شاهد این موضوع نیستیم، در واقع در دنیای کنونی شاهد نیستیم که فضیلت آموزش داده شود که از رهگذر آن بتوان به زندگی متعالی نائل شد.

اسکروتن یادآور شد: اما به هر حال در دنیای کنونی شاهد وجود اختلافاتی در آموزه‌های اخلاقی مسلمانان و مسیحیان هستیم. در حالی که اخلاق مسیحی بر فروتنی و بخشش متمرکز است، اخلاق اسلامی بر پاکی و اطاعت از الله تأکید دارد.

مؤلف "معنای کنسرواتیسم" در پایان تصریح کرد: اما هم اخلاق مسیحی و هم اخلاق اسلامی بر عناصر محوری اخلاق که در اندیشه یونان باستان نیز مورد توجه بوده با هم اتفاق نظر دارند. به عبارت دیگر اخلاق مسیحی و اخلاق اسلامی بر مفاهیم و اصولی چون خرد، عدالت و اعتدال تأکید دارند.