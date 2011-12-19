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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

تولید کیت تشخیص بیماری لپتوسپیروز توسط محققان کشور

تولید کیت تشخیص بیماری لپتوسپیروز توسط محققان کشور

سرپرست پژوهشکده شمال کشور انستیتو پاستور ایران از تولید کیت بیماری لپتوسپیروز نوعی بیماری شایع در مناطق شمالی کشور خبر داد و گفت: تشخیص و درمان به موقع این بیماری حائز اهمیت است که در این زمینه کیت مورد نیاز برای تشخیص آن در این پژوهشکده تولید شد.

دکتر محسن آسوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این کیت به روش الیزا تولید شده است، افزود: به دلیل شیوع بالای بیماری لپتوسپیروز در مناطق شمالی کشور و اهمیت تشخیص و درمان به این بیماران در مبتلایان، تولید این کیت در کشور ارزشمند است.

سرپرست پژوهشکده شمال کشور انیستیتو پاستور ایران ادامه داد: پژوهشکده شمال کشور انیستستو پاستور ایران که در آمل مستقر است در راستای اهداف انیستیتو پاستور ایران فعالیت می کند و خدمات مورد نیاز را به 5 استان شمالی شامل اردبیل، گیلان، مازندران، سمنان و گلستان ارائه می دهد.
 
وی تولید حیوانات آزمایشگاهی (انواع موشها) به ویژه تولید Nude Mice که ویژه تحقیقات بیماریهای سرطانی است، تشخیص بیماریهای هاری، سیاه سرفه، دیفتری و لپتوسپیروز را از فعالیتهای حال حاضر این پژوهشکده ذکر کرد.
 
آسوری با اشاره به برنامه های آتی این پژوهشکده، خاطر نشان کرد: ارائه خدمات آزمایشگاه آب و غذا (به عنوان آزمایشگاه همکار)، تشخیص بوتولیسم، شیگلا، سالموند، Ecoli، کشت و آنتی بیوگرام سل و راه اندازی مرکز رشد در زمینه زیست فناوری را از برنامه های 6 ماه آینده پژوهشکده نام برد.
 
وی با تاکید بر اینکه در این پژوهشکده داروهای نوترکیب تولید نمی شود، ادامه داد: داروهای نو ترکیب مربوط به مجتمع تولیدی تحقیقاتی کرج انیستیتو پاستور می شود و این پژوهشکده فعالیتی در زمینه تولید داروهای نوترکیب ندارد.
کد مطلب 1487875

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