تولید کیت تشخیص بیماری لپتوسپیروز توسط محققان کشور

دکتر محسن آسوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این کیت به روش الیزا تولید شده است، افزود: به دلیل شیوع بالای بیماری لپتوسپیروز در مناطق شمالی کشور و اهمیت تشخیص و درمان به این بیماران در مبتلایان، تولید این کیت در کشور ارزشمند است.

سرپرست پژوهشکده شمال کشور انیستیتو پاستور ایران ادامه داد: پژوهشکده شمال کشور انیستستو پاستور ایران که در آمل مستقر است در راستای اهداف انیستیتو پاستور ایران فعالیت می کند و خدمات مورد نیاز را به 5 استان شمالی شامل اردبیل، گیلان، مازندران، سمنان و گلستان ارائه می دهد.



وی تولید حیوانات آزمایشگاهی (انواع موشها) به ویژه تولید Nude Mice که ویژه تحقیقات بیماریهای سرطانی است، تشخیص بیماریهای هاری، سیاه سرفه، دیفتری و لپتوسپیروز را از فعالیتهای حال حاضر این پژوهشکده ذکر کرد.



آسوری با اشاره به برنامه های آتی این پژوهشکده، خاطر نشان کرد: ارائه خدمات آزمایشگاه آب و غذا (به عنوان آزمایشگاه همکار)، تشخیص بوتولیسم، شیگلا، سالموند، Ecoli، کشت و آنتی بیوگرام سل و راه اندازی مرکز رشد در زمینه زیست فناوری را از برنامه های 6 ماه آینده پژوهشکده نام برد.



وی با تاکید بر اینکه در این پژوهشکده داروهای نوترکیب تولید نمی شود، ادامه داد: داروهای نو ترکیب مربوط به مجتمع تولیدی تحقیقاتی کرج انیستیتو پاستور می شود و این پژوهشکده فعالیتی در زمینه تولید داروهای نوترکیب ندارد.