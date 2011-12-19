صدور مجوز اولیه برای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی امکان پذیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره تجهیزات پزشکی و سفارشات خارج دانشگاه عاوم پزشکی شیراز در این زمینه گفت: روزهای 27 و 28 آذرماه جاری چهار نفر از کارشناسان مسئول اداره کل تجهیزات پزشکی با حضور در شیراز به آموزشGMP به کارشناسانی از اداره تجهیزات پزشکی شیراز، شهرک صنعتی، گمرک، شهر سلامت و دانشگاه های علوم پزشکی فسا و جهرم پرداختند که پس از برگزاری این دوره امکان ارایه مجوزهای اولیه برای تولید کنندگان تجهیزات پزشکی در شیراز ایجاد می شود.

ابوالفضل هاشمی افزود: با ارائه مجوز کارشناسی بازدید از طرحهای تولید تجهیزات پزشکی در زمینه استانداردهای زمین محل ساخت، جانمایی و تایید این استانداردها به اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دغدغه بزرگی از تولید کنندگان کالاهای پزشک رفع خواهد شد.

وی اظهار داشت: علاقمندان به فعالیت تولیدی در زمینه کالاهای پزشکی پس از اخذ مجوز از صنایع و دریافت تأئیدیه فنی از وزارت بهداشت در مورد محصول مورد نظر، باید زمین مناسب را برای فعالیت تولیدی انتخاب کنند.

هاشمی افزود: مکان کارخانه تولید وسایل پزشکی باید شرایط استاندارد خاصی را داشته باشد و همچنین قسمتهای مختلف سازه کارخانه نیز باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد، یعنی تعیین محل مناسب و جا نمایی فضاها به طور استاندارد انجام شود.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی و سفارشات خارج دانشگاه عاوم پزشکی شیراز گفت: تائید رعایت این استانداردها قبلاً توسط کارشناسان وزارت بهداشت انجام می‌شد که این کارشناسان باید چندین مرتبه از وزارت بهداشت برای بازدیدها، در شیراز یا هر قسمت دیگر از واحدهای تابعه دانشگاه حاضر می‌شدند که این مسئله زمان زیادی را به خود اختصاص می‌داد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی توانایی لازم را در زمینه ارائه مجوزهای ذکر شده دارا هستند، این امکان به دانشگاه ارایه شده که به طور مستقل مجوزهای استانداردهای زمین محل ساخت و جانمایی را صادر کند تا موجب کم کردن قابل توجه زمان مورد نیاز برای اخذ مجوزهای لازم شود.

وی اظهار داشت: با ایجاد این امکان، به مرحله تولید رسیدن کارخانه‌ها با سرعت بیشتری امکان پذیر می‌شود که می‌تواند کمک زیادی به تشویق سرمایه گذاری در این زمینه در استان شود.