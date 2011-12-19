راه اندازی سامانه پژوهش و پژوهشگران در قم

به گزارش خبرنگار مهر‏، محسن محرری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان قم که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، تأکید کرد: سامانه پژوهش و پژوهشگران درجهت دسته بندی و تدوین و نیاز سنجی پژوهشی استان توسط دفتر آموزش و پژوهش استانداری راه اندازی شده است.



وی با بیان اینکه باید پژوهشگران و استادان دانشگاه قم با ارسال اطلاعات طرح های پژوهشی خود از این سامانه حمایت کنند، افزود: این سامانه سبب می شود که پژوهش ها براساس نیاز استان تهیه و به کار گرفته شود.



نایب رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان قم از رشد 50 درصدی آثار فناوری وپژوهشی به ستاد هفته پژوهش و فناوری استان در سال 90 خبر داد و گفت: امسال با توجه به بازتاب خوبی که در عرصه تبلیغات و اطلاع رسانی هفته پژوهش صورت گرفت، دریافت آثار پژوهشی از پژوهشگران‏ ، نخبگان و استادان برجسته دانشگاه و دیگر افراد حقیقی و حقوقی پژوهشگر حدود 50 درصد رشد داشت.



وی با تاکید براینکه این استقبال نشان از رشد علمی استان دارد، افزود: خوشبختانه در زمینه اختراع‏، فناوری و ساماندهی نخبگان و برنامه های کلان پژوهشی شاهد رشد چشمگیر استان هستیم.



معاون استاندار با ابراز خرسندی از نهادینه شدن فرهنگ پژوهش در میان آحاد فرهیختگان و نخبگان استان، بیان داشت: حداقل 14 برنامه رسمی و بیش از دهها برنامه های دستگاهی در زمینه پژوهش و فناوری در این هفته برگزار شد که تنوع و گستردگی از ویژگی های شاخص آن بود.



محرری از برگزاری همایش جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی به عنوان یک پروژه مهم هفته پژوهش یاد کرد و گفت: برگزاری هیجدهمین نمایشگاه دستاوردهای هسته ای نشان از بلوغ و کمال محتوایی و اجرایی برنامه های هفته پژوهش و فناوری دارد.



وی با تقدیر از اعضای کمیته هفت گانه ستاد پژوهش و فناوری ادامه داد: قم باید محور پژوهش و تکامل علمی دنیای اسلام باشد و توقع داریم آیین گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری هرسال از رشد چشمگیری برخوردار باشد.

