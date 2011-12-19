بگرام تهدید آمریکا برای منطقه/ مقامات افغان وظیفه سنگین درباره پیمان استراتژیک دارند

محسن پاک آیین رئیس ستاد افغانستان وزارت خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تهدیدات امنیتی پایگاه امریکا در بگرام افغانستان تصریح کرد: بَگرام یک شهری باستانی در استان پروان در کشور افغانستان است که در نزدیکی آن یک پایگاه نظامی به همین نام قرار دارد. این پایگاه که یکی ازعمده‌ترین پایگاه آمریکایی‌ها در افغانستان است، بسیار مجهز و پیشرفته بوده و بیش از 20 هکتار وسعت دارد.

وی افزود: هزینه ساخت پایگاه بگرام بیش از دویست میلیون دلار بوده و میلیون ها دلار دیگر نیز برای تجهیز آن هزینه شده است.مشخصه مهم این پایگاه وجود یک زندان مخوف است که نزدیک به 700 زندانی را در خود جای داده و شکنجه متهمان در این زندان همواره مورد اعتراض مقامات افغانی و نهادهای حقوق بشری بوده است.

پاک آئین تاکید کرد: زندانیان در این محل، با شیوه های گوناگون مانند ریختن آب یخ بر بدن در زمستان و ریختن آب داغ در تابستان، انداختن سگ های وحشی به جان زندانیان، محروم شدن از خواب، تهدید با سلاح و آزارهای جسمی مورد شکنجه قرار می گیرند و زندانیان آزاد شده از بگرام درباره شکنجه در این پایگاه جواب مثبت داده اند.

به گفته وی ، میرکی یک استاد دانشگاه آمریکا یک بار افشا کرد که همه 15 مترجمی که در پایگاه نظامی بگرام آمریکا در شمال کابل، فعالیت می‌کردند، مورد تجاوز نیروهای حاضر در این پایگاه قرار گرفته اند.وی در اظهارات خود به یکی از این مترجمان اشاره می‌کند که گفته بود: حدود 25 الی 30 سرباز آمریکایی وارد مکانی شدند که ما خواب بودیم و به ما تجاوز کردند.

این دیپلمات ارشد ایرانی افزود: آمریکا با اهداف فرا افغانستانی از این پایگاه برای اجرای سیاست های خود در قبال کشورهای منطقه استفاده می کند.برای مثال جسد بن لادن در مسیر انتقال به آمریکا در این پایگاه نگهداری شد یا شاهد عینی ترور استاد شهید برهان الدین ربانی نیز برای فرار از بازجوئی از سوی نیروهای آمریکائی به پایگاه بگرام انتقال یافت.

رئیس ستاد افغانستان وزارت خارجه یادآور شد: پس از اینکه یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا توسط نیروهای امنیتی ایران به زمین نشانده شد،مشخص گردید که این هواپیما از یکی از پایگاههای نظامی آمریکا در افغانستان پرواز کرده و در روزهای اخیر نیز یک جاسوس آمریکا که سابقه حضور در پایگاه نظامی بگرام دارد، با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و دستگیر شد.منابع خبری در پاکستان،گزارش کرده اند که بعد از این حادثه، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا "سیا" طی 72 ساعت ، 3 بار به پایگاه نظامی آمریکا در بگرام سفر کرده است.



وی بیان داشت: وقوع این حوادث نشان می دهد که پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان نه تنها کمکی به حفظ و تقویت امنیت در این کشور نکرده بلکه به یک تهدید جدی امنیتی-اطلاعاتی برای کشورهای منطقه بخصوص همسایگان افغانستان تبدیل شده اند.



پاک آئین در ادامه گفت : بدون تردید نیروهای نظامی- اطلاعاتی آمریکا برای انجام عملیات بر علیه کشورهای منطقه نه تنها از دولت افغانستان اجازه نمی گیرند بلکه آنان را در جریان امر نیز قرار نمی دهند که البته این رویه،نقض آشکار حاکمیت ملی یک کشور مستقل تلقی می شود.



وی اضافه کرد: تجاوز هواپیمای جاسوسی و دستگیری مامور اطلاعاتی آمریکا، دیدگاه همیشگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پایگاههای نظامی آمریکا در افغانستان یک تهدید جدی برای امنیت منطقه است را مورد تائید قرارداده است. این اقدام دولت آمریکا یکی از مصادیق نقض قوانین و مقررات بین المللی است و ثابت کرد که بدون برچیده شدن پایگاههای نظامی آمریکا در افغانستان،امنیت و آرامش در منطقه در معرض تهدید خواهد بود.

رئیس ستاد افغانستان وزارت خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران تهدید پایگاههای آمریکا نسبت به کشورهای منطقه را بارها در مجامع مختلف از جمله کنفرانس بن دوم،مطرح و تاکید کرده که هر تلاش بین المللی برای ایجاد امنیت در افغانستان،نخست باید تکلیف پایگاه های نظامی بیگانگان در افغانستان را روشن کند.

وی در پایان عنوان کرد: اینک جامعه بین الملل و بخصوص کشورهای منطقه که در معرض تهدید این پایگاهها هستند، باید طی مخالفت با حضور پایگاههای آمریکا در افغانستان،تدابیر لازم را برای ایجاد امنیت پایدار در منطقه اتخاذ نمایند.البته دولت افغانستان و مجلس این کشور که قرار است امضای پیمان استراتژیک افغانستان با آمریکا را مورد بررسی قرار دهد،نیز وظیفه ای سنگین برای دفاع از حاکمیت ملی خود و جلب اعتماد کشورهای منطقه بر عهده دارند.

